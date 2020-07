È morto Ennio Morricone – Chi era – moglie e figli

Terribile lutto per il nostro paese: all’età di 91 anni è morto Ennio Morricone, famosissimo e apprezzato musicista compositore italiano, molto noto per le collaborazioni in ambito cinematografico sopratutto con Sergio Leone, la cui triologia del Dollaro è divenuta iconica anche grazie alle musiche del maestro. Morricone si era rotto un femore a seguito di una caduta alcuni giorni fa, e si è spento all’età di 91 anni nel Campus biomedico di Roma, dove era ricoverato, il premier Conte e il presidente della Repubblica Mattarella hanno immediatamente espresso il loro cordoglio per la scomparsa di uno dei più grandi artisti del nostro tempo.

Biografia e carriera

Nato a Roma, nel quartiere Trastevere il 10 novembre 1928, fu il primo di cinque figli, e da giovanissimo anche per via del mestiere del padre che era trombettista, inizia a frequentare il Conservatorio di S.Cecilia nella classe di Tromba di Umberto Semproni dove l’insegnante Roberto Caggiano intuisce del grande potenziale in lui, che a partire dal 1944 inizia a studiare composizione, e da iniziale compositore di musica leggera a partire dagli anni sessanta inizia quella che sarà una longeva e proficua nel mondo del cinema, dove renderà iconici numerosi film grazie alle sue colonne sonore, che saranno oltre 400: esordisce curando la colonna sonora del film di Salice “Il federale”, e poi “Per un pugno di dollari” e “C’era una volta in America”. Tra i numerosissimi premi si citano il premio Oscar per la carriera arrivato nel 2007, e l’ultimo oscar gli è stato assegnato nel 2016 per la colonna sonora in The Hateful Eight, di Tarantino, altro regista che particolarmente apprezzava Morricone tanto da definirlo “meglio di Beethoven e Mozart”.

Famiglia

Ennio si è sposato solo una volta con la compagna che gli è restata accanto fino alla fine, Maria Travia conosciuta nel 1950, visto che la sorella del compositore ne era amica: i due si conobbero dopo che Maria fu vittima di un brutto incidente. Dalla loro unione sono nati 4 figli, Andrea, Marco, Giovanni e Alessandra. Andrea ha seguito le orme del padre mentre Giovanni è sceneggiatore e regista cinematografico.