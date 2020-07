Film Stasera in Tv – Black Butterfly – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Black Butterfly. Pellicola di produzione statunitense del 2017 per la regia di Brian Goodman con Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers e Piper Perabo in un thriller psicologico. Black Butterfly è l’adattamento del (télé)film francese Papillon noir che porta sul piccolo schermo un thriller ambientato nel cuore della natura, uno scontro teso e rabbioso, un faccia a faccia che sembra non chetarsi mai. La vita di uno scrittore in crisi creativa viene stravolta da un vagabondo che ha qualcosa da nascondere.

Black Butterfly – Trama

Paul è uno scrittore spagnolo di bestseller, finito a fare lo sceneggiatore senza ispirazione, prima a Hollywood e ora in una isolata provincia americana. Per sostentarsi è costretto a vendere la sua casa situata nel bosco, ma nessuno sembra interessato a comprarla. Una sera decide di invitare a cena Laura, giovane agente immobiliare. Durante il percorso taglia la strada ad un camionista, quest’ultimo lo segue fino al ristorante aggredendolo e cercando una lite con lui. Jack, un vagabondo seduto al bancone, lo aiuta, avendo la meglio sul camionista. Paul, per ripagare Jack dell’aiuto, lo invita a stare a casa sua per la notte. I due vanno molto d’accordo, tanto che Paul lo invita a restare quanto vuole, in cambio di piccole riparazioni. Jack suggerisce all’amico di scrivere una storia sulla loro convivenza. Il racconto diventa una sorta di ossessione per Jack che inizia a tenere in ostaggio Paul fino al termine del racconto.

Black Butterfly – Trailer Video

Black Butterfly – La scheda del film

Titolo Originale: Black Butterfly

Genere: Thriller

Durata: 1h 35m

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Brian Goodman

Cast: Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo, Abel Ferrara, Vincent Riotta, Nathalie Rapti Gomez

Black Butterfly – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD) alle ore 21.20 di oggi, 6 Luglio 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Geo – Vacanze Italiane.