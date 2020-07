Frasi del buongiorno – Le migliori di lunedì – 6 luglio

Frasi buongiorno. Una nuova settimana sta iniziando e abbiamo tutti bisogno di uno sprint nuovo- cosa potrebbe esserci di meglio di iniziare la giornata con un messaggio del buongiorno?

Ci si sveglia magari con il pensiero delle tante necessità da affrontare durante la settimana e per sentirsi meno stressati, un messaggio è davvero capace di cambiare la giornata. se poi non riesci a trovare le frasi del buongiorno giuste qui puoi trovare quelle che certamente potranno fare al caso tuo. Sono adatte per essere inviate ad amici ma anche a famigliari. È un modo per dimostrare la propria presenza inviando un messaggio di buongiorno che fa certamente bene al cuore.

Frasi del buongiorno – Lunedì – 6 luglio

• Buongiorno anche questa mattina alzati e sorridi ignora chi ti critica e si indifferenti a chi ti invidia dona tutto il tuo cuore a chi distaccando nonostante tutto e tutti

• Ieri è passato, il domani è certo oggi è quello che conta. Vi auguro una buona giornata e ricordatevi di sorridere

• Ogni giorno è diverso dall’altro ogni alba porta con sé il suo speciale miracolo il suo istante magico, in cui si distruggono gli universi passati e nascono nuove stelle (Paulo Coelho)

• Se dobbiamo cominciare la giornata col piede giusto facciamolo con un sorriso. Perché un sorriso riempi il mondo. La sua semplicità supera le tempeste. E noi con sguardo fiero costruiremo questo nuovo giorno Buongiorno a tutti

• Le prime parole che dovresti dire a chi ti sta accanto quando ti alzi ogni mattina sono: Buongiorno ti amo. Le ultime parole che dovresti dire ogni notte sono: buonanotte ti amo (Denise Waitley)

• Buongiorno, gli oggetti sono fatti per essere usati e le persone per essere amate. Il mondo va storto perché si usano le persone si amano oggetti

• Finché potrò ammirare il tuo sorriso per me sempre sarà un buon giorno meraviglioso