Giornata dedicata a Pinocchio – lunedì – 6 luglio

Frasi sulle bugie. A chi non è mai capitato di dire una bugia? Piccoli e grandi ne sono responsabili, qualsiasi sia la finalità sempre bugia resta. C’è chi davvero non le sopporta proprio le bugie e chi invece le contraddistingue come una nota del carattere.

Resta certamente da indicare Pinocchio come il bugiardo per eccellenza. Abbiamo provveduto ad una raccolta di frasi perché questa giornata è dedicata al burattino più famoso mai esistito. Potrebbe essere un modo per farsi perdonare qualche piccola bugia detta e quindi per essere perdonati. Oppure un modo per scherzare tra amici e condividere una frase sul proprio profilo.

Frasi sulle bugie – lunedì – 6 luglio

• Essere sinceri è un pregio, essere bugiardi un difetto, ma quando la sincerità è usata per ferire e la bugia per lenire, la prima andrebbe punita la seconda assolta. (Emanuela Breda)

• La verità trionfa da sola la menzogna sempre bisogno di complici. (Epiteto)

• il guaio di ogni aforisma di ogni affermazione che può facilmente diventare una mezza verità, una fregnaccia, una bugia o un appassito luogo comune. (Charles Bukowski)

• Fatti raccontare più volte com’è andata forse ti avvicinerai alla versione giusta. Soltanto I grandi bugiardi hanno una memoria rispettabile. (Dino Basile)

• Ci sono donne che negano le loro infedeltà così bene che meriterebbero di essere credute (Roberto Gervaso)

• La storia della razza umana e l’esperienza individuale di ciascuno di noi sono completamente punteggiate da l’evidenza che una verità non è difficile da uccidere e che una menzogna Benedetta è immortale. (Mark Twain)

• Per molto tempo non ho Detto ciò che pensavo ne penso sempre ciò che dico e se invero mi accada volta di dire la verità la nascondo tra tante menzogne che è difficile scoprirla. (Niccolò Machiavelli)

• Il matrimonio è il miracolo che trasforma un bacio da un piacere in un dovere è una menzogna da un lusso in una necessità. (Helen Rowland)