Giornata mondiale del cioccolato – lunedì – 6 luglio

Frasi cioccolato. Il cioccolato mette davvero d’accordo tutti, piccoli e grandi ne sono golosi. È per questo che la festa del cioccolato è diventata giornata mondiale. Dobbiamo anche tenere a mente i numerosi benefici in grado di apportare alla nostra salute. Parliamo soprattutto del cioccolato fondente e poi ce n’è davvero per tutti i gusti.

Qui ci sono le migliori frasi sul cioccolato da inviare ad amici ed amiche a festeggiare questo giorno davvero dolce. Non dobbiamo nemmeno temere per la linea se ne mangiamo la giusta quantità. Ricorda allora ai tuoi amici di festeggiare questa giornata inviandoli una frase così da condividere questo momento insieme.

Frasi cioccolato – lunedì – 6 luglio

• I ricercatori hanno scoperto che il cioccolato produce nel cervello alcune delle stesse reazioni provocate dalla marijuana. I ricercatori hanno anche scoperto altre similarità tra i due elementi ma non ricordo quali sono. (Matt Lauer)

• Il mondo si divide in quelli che mangiano il cioccolato senza pane e quelli che non riescono a mangiare il cioccolato se non mangiano anche il pane, quelli che non hanno il cioccolato e quelli che non hanno il pane. (Stefano Benni)

• Ho imparato a riconoscere i due unici rimedi contro il dolore la tristezza le paturnie piaghe simili del cuore umano: la cioccolata e il tempo. Voglio dire che quando ci si sente tristi e addolorati basta mangiare un po’ di cioccolata o aspettare un po’ di tempo. (Tommaso Landolfi)

• La cascata è molto importante mescola il cioccolato. Lo rende leggeri schiumoso e nessun’altra fabbrica al mondo mescola la cioccolata con una cascata cari ragazzi su questo non ci piove (Johnny Deep)

• Cosa provi quando per la prima volta ti si scioglie in bocca il fondente alla vaniglia? Non sorprende che si utilizzi tale sensazione per descrivere l’intensità dell’amore e del sesso. (Sidney Wilfred Mintz)