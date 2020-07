La compatibilità astrologica può avere certamente un fondamento di verità. Capita infatti di andare d’accordo sempre con le stesse persone, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Ci sono però anche segni che si detestano. Le coppie peggiori secondo l’oroscopo: chi sono?

Ariete e Bilancia

Le coppie peggiori secondo l’oroscopo: chi sono? Sicuramente quella formata da Ariete e Bilancia. I nati del segno zodiacale dell’Ariete sono energici e dominanti, vogliono comandare e non si sposano per niente con un segno che vuole mediare come quello della Bilancia. I nati del segno dell’Ariete sono molto materialisti e assenti di empatia, totalmente incompatibili con una sensibile Bilancia. La coppia si ritroverebbe ad affrontare discussioni continui, pianti della Bilancia visti con scherno e disprezzo dall’Ariete, rabbia e aggressivita di questo detestati e criticati dalla Bilancia. Meglio non cominciare neanche, la situazione in ogni caso non è destinata a durare.

Toro e Scorpione

Le coppie peggiori secondo l’oroscopo: chi sono? Tra queste vi è quella formata da Toro e Scorpione. Si tratta di un’accoppiata fortemente incompatibile. All’inizio il Toro può essere attratto dal magnetismo dello Scorpione ma un segno benevolo e bonario come lui non può andare d’accordo con un individuo che nasconde segreti oscuri, porta livore, rancore e propositi di vendetta nei confronti del prossimo. I nati del segno del Toro sono poi tra i più fedeli dello Zodiaco e non sopporterebbero i tradimenti dello Scorpione. Il Toro non può proprio adattarsi ai giochi sporchi dell’altro. Anche in questo caso la coppia non è destinata a durare a lungo.

Gemelli e Sagittario

Le coppie peggiori secondo l’oroscopo: Gemelli e Sagittario ne fanno parte. Qui si tratta di un tipico caso di competizione. All’inizio questa coppia può sembrare affine data l’attitudine comune a essere in movimento, ad agire. C’è da dire però che il Sagittario è propositivo e portato ad aiutare gli altri mentre i Gemelli tendono esclusivamente al proprio tornaconto personale quindi all’opportunismo. Nell’ambito di una decisione da prendere i due segni si troveranno inevitabilmente in conflitto e competizione, discuteranno su quale sia il miglior modo di agire e non troveranno un accordo. I due segni insieme come coppia purtroppo non procederanno per il meglio. Ciò che non va è proprio, come abbiamo detto, l’incapacità dei due a sedersi a tavolino, parlare e prendere decisioni di comune accordo.

Vergine e Pesci

Le coppie peggiori secondo l’oroscopo: chi sono? Sicuramente quella formata da Vergine e Pesci. Ennesima coppia che scoppia, inarmonica in maniera quanto meno particolare e opposta. I nati del segno zodiacale della Vergine sono persone pratiche, razionali, cervellotiche. I nati del segno zodiacale dei Pesci di razionale hanno ben poco, sono romantici e sognatori, non sanno cos’è la praticità, sognano spesso ad occhi aperti un mondo illusorio, ben diverso da quello reale. Il loro romanticismo non è per niente compatibile con la freddezza e la scarsa empatia tipica di un nato del segno zodiacale della Vergine, freddo calcolatore che deve avere tutto sotto controllo e non può permettersi voli irrazionali del pensiero, il suo sempre logico.