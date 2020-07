Milan – Juventus – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Un’altra partita che potrebbe rivelarsi decisiva in questo finale di campionato andrà in scena martedì 7 luglio alle ore 21.45, e vedrà contrapposte le formazioni di Milan e Juventus per la 31esima giornata di campionato di Serie A.

Obiettivi diversi (qualificazione per la prossima Europa League per i rossoneri, e scudetto per i bianconeri) ma stato di forma psico-fisico simile per le due società, che arrivano infatti da ottimi risultati: il Milan, dopo lo stop parziale in casa della Spal, batte nettamente la Lazio seconda in classifica e si porta a soli due punti dal Napoli, che avendo vinto la Coppa Italia e qualificandosi quindi già da ora alla prossima Europa League, rende possibile l’accessoa i preliminari della competizione anche con il 7° posto, posizione occupata proprio dai rossoneri.

La Juventus sembra aver ritrovato una buona forma fisica che ha inizialmente latitato dal ritorno in campo, che va ad abbinarsi alle ottime qualità dei singoli, che anche grazie alla già citata sconfitta della Lazio, hanno contribuito al primato in solitaria con 7 punti di distacco.

Milan – Juventus – Probabili Formazioni

Niente Castillejo e Calhanoglu a disposizione per Pioli, che dovrà reinventarsi la zona di raccordo tra centrocampo ed attacco, Sarri invece non potrà schierare Dybala e De Ligt per somma di ammonizioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Milan – Juventus – Il nostro pronostico

Vista la buona forma di entrambe le squadre, e il discreto distacco attualmente tra Juventus e Lazio, l’ipotesi di un pareggio appare decisamente probabile: ecco perchè consigliamo l’X fisso.

Milan – Juventus – Dove vederla

La partita sarà esclusiva di DAZN, visibile su ogni dispositivo compatibile con l’applicazione ufficiale oltre che tramite computer, sul sito ufficiale dell’emittente, oltre che sulle console di gioco più diffuse e anche su Sky Q.

Per gli abbonati Sky con incluso il pacchetto DAZN sarà consentito seguire il match sul canale DAZN1, sul canale 209 del satellite.