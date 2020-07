Milan News – Calciomercato: si accelera per un acquisto. Frenata su Kjaer

Milan News – Calciomercato: ulteriore accelerata rossonera per andare all’acquisto definitivo di Ante Rebic, anticipando i termini del prestito biennale. Riflessioni in corso, invece, sul destino di Kjaer: il danese non ha completamente convinto e il suo futuro in rossonero potrebbe essere legato a quello di altri giocatori.

Milan News – Calciomercato: Rebic, si accelera per l’acquisto

Il rendimento clamoroso di Ante Rebic con la maglia del Milan da Gennaio ad oggi sta portando la società rossonera ad accelerare rapidamente per l’acquisto del cartellino del giocatore. Il croato, infatti, è in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte, e questa formula scadrà alla fine del prossimo campionato. Forse troppo tardi, perché nel frattempo diverse società europee si stanno facendo avanti per acquistarlo dal club tedesco. Il Milan ha una evidente prelazione, ma andrà esercitata. Tenendo anche conto dell’importante percentuale nella somma dell’acquisto – il 50% – che andrà alla Fiorentina. Si lavora, quindi, affinché l’1 Settembre Rebic sia un giocatore rossonero a tutti gli effetti. Sembra arrivato anche il placet all’operazione della futura dirigenza dell’area tecnica. Superfluo, ma importante per comprendere il peso del giocatore, considerare che oggi il tecnico Pioli lo abbia definito “un esempio per i compagni”.

Milan News – Frenata sul riscatto di Kjaer

Molte più perplessità ci sono invece sul riscatto di Simon Kjaer, che attualmente è in rossonero in prestito dal Siviglia. Il difensore ha giocato da titolare, e anche bene, nell’ultimo periodo. La sua assenza è pesata contro la Roma. Ma il suo profilo generale, nel quale rientrano età ed ingaggio, destano qualche preoccupazione se si pensa al progetto che la dirigenza vorrebbe portare avanti in futuro. E quindi al puntare sui giovani, con contratti a cifre contenute. Kjaer ha infatti 31 anni e il prossimo sarà il suo ultimo contratto, considerano che attualmente guadagna circa 2.5 milioni di Euro l’anno. Anche se la cifra per il suo riscatto pare abbordabile – intorno ai 3.5 milioni di Euro – al momento ci sono ancora in corso diverse valutazioni. Che vanno però rapidamente portate a conclusione: la possibilità di riscattarlo scade il prossimo 15 luglio.