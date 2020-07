Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 7 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 7 luglio 2020. Quali consigli preziosi darà il popolare astrologo di Rai2 agli ultimi 4 segni zodiacali per questo martedì? Il Sagittario ha voglia di volare lontano, chiarimenti da affrontare per il Capricorno. L’Acquario è elettrico, mentre per i Pesci sono ancora giornate complicate. Vi proponiamo, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, relativo a questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 luglio 2020: Sagittario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai pieno di forza, ma ti sentirai anche molto soffocato, limitato. Tu sei il segno che più di ogni altro incarna la libertà, i viaggi e in questo momento vorresti tanto voler via, ma ti sembra di aver messo da parte le ali. Forse non ti ritrovi più con il partner, con le persone che stai frequentando.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 luglio 2020: Capricorno

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovresti trovare il coraggio di chiarire i malintesi nella coppia, tutte quelle questioni che sono rimaste in sospeso. Senti un bisogno profondo di avere maggiore chiarezza dentro di te; per questa ragione le stelle ti incoraggiano a muoverti ora, agosto sarà più complicato risolvere.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 luglio 2020: Acquario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani sarai particolarmente elettrico, per via di questa Luna nel segno. Forse potresti sentirti perfino nervoso e passare per il bastian contrario con amici e conoscenti; uno a cui non sta bene mai niente, e in parte è vero. Il fatto è che non tutti i nati in Acquario stanno facendo la vita che desideravano! Entro settembre ti aspetta una scelta radicale.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 luglio 2020: Pesci

Domani potrebbe essere una giornata piuttosto conflittuale o comunque complicata. Ci sono ancora delle difficoltà in amore, soprattutto per chi sta tenendo due storie in piedi. Molti Pesci hanno anche problemi su lavoro da risolvere. Insomma, non sono giorni tranquilli. Stringi i denti, perché agosto ti porterà una riconciliazione in amore, una ripartenza lavorativa e forse anche qualche piccola soddisfazione.