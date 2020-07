Ricetta fiori di zucca in pastella: ingredienti, preparazione e consigli

Se volete preparare un antipasto molto goloso, dovete assolutamente provare i fiori di zucca in pastella. Una ricetta buonissima e sfiziosa, molto semplice da preparare, i fiori di zucca vengono farciti e poi passati all’interno della pastella per poi essere fritti. L’unica accortezza che dovete tenere presente è che i fiori di zucca devono essere fritti e mangiati subito, quando sono ancora caldi, altrimenti perderanno la loro croccantezza.

Fiori di zucca in pastella – Ingredienti

Fiori di zucca 15

Sale fino q.b.

Olio di semi di arachide per friggere q.b.

Per la pastella classica:

Acqua minerale, tiepida 220 g

Farina 00 150 g

Lievito di birra fresco 15 g

Sale fino 6 g

Zucchero 6 g

Per la tempura:

Acqua minerale ghiacciata 200 g

Farina 00 100 g

Tuorli 1

Fiori di zucca in pastella – Preparazione

Per preparare i fiori di zucca in pastella iniziate a realizzare quest’ultima. Come prima cosa sciogliete 15 g di lievito fresco, sbriciolato a mano, con un po’ d’acqua a temperatura ambiente presa dai 220 g che vi servono per la pastella, emulsionando con una frusta. Poi in un’altra ciotola versate 150 g di farina, aggiungete la restante acqua a temperatura ambiente e mescolate con una frusta, fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi.

Poi aggiungete il lievito di birra appena sciolto nell’acqua continuando a sbattere. Unite anche i 6 g di zucchero e 6 g di sale e mescolate nuovamente per amalgamare gli ingredienti e coprite con della pellicola trasparente. Lasciate riposare per circa 30 minuti a temperatura ambiente.

Nel frattempo occupatevi della pulizia dei fiori di zucca: staccate delicatamente il gambo. Poi sempre con le mani tirate via sia i pistilli esterni, che il bocciolo interno e ripetete la stessa operazione per tutti gli altri fiori di zucca.

Una volta trascorsi i 30 minuti la pastella classica risulterà ben lievitata, quindi occupatevi della frittura. Versate l’olio in un tegame e portatelo alla temperatura di 170-180° al massimo. Una volta che l’olio avrà quasi raggiunto la temperatura indicata immergete i fiori nella pastella e utilizzando una pinza rigirateli in modo da ricoprirli interamente.

Poi estraete ciascun fiore dalla pastella, lasciando colare quella in eccesso e immergete pochi pezzi per volta nell’olio caldo in modo da non abbassare troppo la temperatura. Quando risulteranno ben dorati, girateli e proseguite la cottura anche dall’altro lato.

Poi utilizzando una schiumarola estraeteli dall’olio e posizionateli su un foglio di carta assorbente. Condite con un pizzico di sale e servite i vostri fiori di zucca in pastella.

Se preferite un’alternativa più croccante una volta puliti tutti i fiori, come descritto in precedenza, realizzate la tempura. Versate il tuorlo in una ciotola e mescolando con una frusta aggiungete poco alla volta i 100 g di farina, quindi anche i 200 g di acqua ghiacciata versata a filo.

Continuate a mescolare fino ad ottenere un composto liscio. Immergete i fiori nella pastella, girandoli in modo da ricoprirli interamente. Scaldate l’olio, portandolo ad una temperatura di 170-180°, come indicato in precedenza e friggete i vostri fiori di zucca in tempura, rigirandoli a metà cottura.

Una volta cotti, scolateli dall’olio utilizzando una schiumarola trasferiteli su un foglio di carta da cucina. Salateli e serviteli ancora caldi.

Fiori di zucca in pastella – Consigli utili

Si consiglia di consumare i fiori di zucca in pastella appena pronti. Si sconsiglia la congelazione.

Assicuratevi di usare dell’acqua ben ghiacciata per la tempura in modo che durante la frittura si crei lo choc termico e i fiori risultino ben fragranti.