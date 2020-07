Ricetta riso Venere con zucchine e gamberetti: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi andremo a vedere come si prepara il riso Venere con gamberetti e zucchine. Questa tipologia di riso è molto particolare, oggigiorno però la si consuma molto spesso anche in Italia, pur essendo più esotica come varietà. Si presta bene a molte ricette, poi è molto scenografico dato il suo colore particolare, infatti, è nero.

Riso Venere con zucchine e gamberetti – Ingredienti

Ingredienti per 3 persone.

Riso nero Venere Parboiled 250 g

Olio extravergine d’oliva 20 g

Gamberetti o gamberi 300 g

Zucchine 300 g

Limoni (succo e scorza) 1

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Aglio 1 spicchio

Tabasco q.b.

Riso Venere con zucchine e gamberetti – Preparazione

Per realizzare il riso venere con gamberi e zucchine iniziate dalla cottura del riso: riempite una pentola con abbondante acqua e portatela a bollore, versate il riso, salate e cuocete per circa 15 minuti.

Intanto lavate e spuntate le zucchine, poi grattugiatele con una grattugia dai fori larghi.

In una padella scaldate l’olio di oliva con lo spicchio di aglio sbucciato, aggiungete le zucchine grattugiate, salate pepate, cuocetele per circa 5 minuti e poi eliminate lo spicchio di aglio e tenete da parte le verdure. Ora occupatevi della pulizia dei gamberi: eliminate il carapace, ovvero la corazza esterna, tagliate via la coda e divideteli a metà nel senso della lunghezza, sfilate l’intestino, ovvero il filamento scuro che si trova sul dorso. Ponete i gamberi puliti in una ciotola, irrorateli con l’olio di oliva insaporiteli con la scorza grattugiata di limone, il sale e il pepe e qualche goccia di tabasco.

Fate saltare i gamberi in una padella ben calda per un paio di minuti sfumando con il succo di limone. Appena i gamberi avranno preso colore, spegnete il fuoco e tenete da parte. Non appena il riso Venere sarà pronto scolatelo in una ciotola, aggiungete le zucchine cotte mescolate con un cucchiaio per amalgamare. Adesso il vostro riso è pronto per poter essere servito. Basterà solo guarnirlo con i gamberi saltati.

Riso Venere con zucchine e gamberetti – Consigli utili

Il riso Venere con gamberetti e zucchine si conserva in un contenitore ermeticamente chiuso per circa 2 giorni al massimo.

Potete condire il vostro riso con tutto ciò che vi piace.