Sarà il Galaxy Fold 2 il “top di gamma” pieghevole di casa Samsung

E’ stata la Samsung non moltissimo tempo addietro a credere fortemente negli smartphone pieghevoli, un mercato considerato ancora “di nicchia” dal grande pubblico viste le diverse problematiche legate ai materiali e ai meccanismi di apertura-chiusura che devono ovviamente garantire una certa durata, il tutto unito a dei costi dei dispositivi ancora piuttosto alti per il mercato “standard”.

Il nuovo Fold

Poco più di anno fa infatti esordiva il Galaxy Fold, che nonostante resti un prodotto solo per una ristretta fascia di utenti, è stato un passo in avanti verso la grande diffusione di questo genere di dispositivi, impressioni confermate in maniera ancora più marcate dal più recente Galaxy Z Flip, che va a migliorare diversi aspetti.

Da varie indiscrezioni, come quelle rilevate dal portale SamMobile, Samsung infatti sotto la lettera Z intende sviluppare tutta una serie di smartphone pieghevoli e il prossimo dovrebbe chiamarsi proprio Galaxy Fold 2, già osservato seppur non in maniera ufficiale da alcuni siti e portali.

Caratteristiche tecniche

Samsung non ha fatto trapelare nulla di ufficiale, ma le caratteristiche tecniche dovrebbero essere le seguenti: schermo 7,7 pollici con risoluzione QXGA+ e refresh rate di 120 Hz, uno schermo secondario Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, una fotocamera per i selfie da 10MP, una tripla fotocamera posteriore da 12MP + 12MP (Ultra Wide) + 64MP (teleobiettivo) + DepthVision (ToF) e un processore Qualcomm Snapdragon 865.

Ancora sconosciuto il prezzo, così come la possibile data di commercializzazione.