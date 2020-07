Uomini e Donne – Gianni Sperti e la sua richiesta imbarazzante

Gianni Sperti decide di lanciare una richiesta imbarazzante sul suo profilo Instagram, lasciando molto stupefatti i tantissimi fan che lo seguono. L’opinionista di Uomini e Donne sembra dedicare moltissimo tempo a se stesso da quando il programma di Maria De Filippi ha chiuso per la classica paura estiva.

Negli ultimi giorni, Gianni si è mostrato nuovamente pronto a cercare l’amore lasciandolo intendere nel suo ultimo post sui social. Gianni Sperti infatti, ha sempre cercato di tenere lontano dal web la sua vita privata, soprattutto quella sentimentale. Qualcosa però, potrebbe essere cambiato dopo i lunghi mesi di quarantena dove, l’opinionista ha deciso di fare un percorso importante nei confronti di se stesso. Quali sono state le sue parole?

Gianni Sperti e la sua richiesta imbarazzante

Durante la giornata di ieri, Gianni è tornato sul suo profilo social lanciando una richiesta imbarazzante grazie a una canzone ma lasciando molto sorpresi tutti i fan che lo seguono.

La vita privata di Sperti infatti, non è mai stata messa in piazza in primis da lui ma neanche dalle altre relazioni che ha avuto dopo Paola Barale. L’opinionista negli ultimi anni ha preferito dedicarsi completamente a Uomini e Donne, cercando di trovare la verità nelle situazioni che più non lo convincevano come per esempio, il comportamento del cavaliere Armando Incarnato.

L’opinionista durante la giornata di ieri però, ha lanciato una frase che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto nei confronti dei tantissimi fan che da diversi anni lo seguono. Nelle scorse settimane Gianni, ha ironizzato sul trovare una fidanzata per creare così l’ennesimo scoop proprio come fanno la gran parte degli influencer e delle coppie sui social.

Opinionista pronto all’amore

Gianni Sperti che per l’interno anno si è dedicato completamente a Uomini e Donne ed è rimasto chiuso in casa durante la quarantena a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sembra aver voglia di innamorarsi di nuovo.

L’opinionista ha così lanciato sulle note di una famosissima canzone un post Instagram affermando che: “E adesso spogliati, come sai fare tu, ma non illuderti, io non ci casco più”. Gianni Sperti sembra così pronto a aprire così il suo cuore in questi mesi d’estate, sperando di trovare così un nuovo amore.