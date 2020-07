Calciomercato Fiorentina – L’Atletico Madrid mette nel mirino un centrocampista viola

Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è una delle squadre più attive sul mercato sia in entrata che in uscita, nelle ultime ore si era parlato del possibile arrivo di Nainggolan per aumentare la qualità a centrocampo, ma non solo, in difesa si era pensato a Thiago Silva, difensore in uscita dal PSG, e che potrebbe arrivare a parametro 0.

In uscita si pensa alle cessioni di Milenkovic e di Chiesa, il primo in orbita Milan e Juventus, il secondo è stato cercato dalla Juventus, ma per entrambi ancora nulla è deciso, entrambi i giocatori potrebbero anche restare nella Fiorentina, e decidere di continuare a giocare con i colori viola.

Calciomercato Fiorentina – Atletico Madrid su Pulgar

Nelle ultime ore “il Cholo” Simeone ha messo gli occhi su un centrocampista della rosa di Iachini. Stiamo parlando del rigorista, ed esperto di punizioni Pulgar. Il giocatore arrivato in estate alla corte di Commisso, ha fatto vedere tutto il suo talento con giocate di alta classe, e punizioni pennellate per i compagni di squadra.

Pulgar è il rigorista ufficiale della squadra, ed ha già messo a segno 5 rigori in stagione, di cui 2 nell’ultima gara contro il Parma. L’Atletico Madrid potrebbe vendere il loro punto di riferimento Thomas, in quel caso la squadra spagnola andrebbe a puntare tutto sul centrocampista dei viola.

Pulgar è un giocatore di sicura affidabilità, e di grande rendimento, può giocare sia avanti alla difesa che alle spalle della punta o addirittura da mediano, nulla è escluso in questa sessione di mercato e qualsiasi trattativa può prendere una piega positiva sia in uscita che in entrata.

Calciomercato Fiorentina – la decisione sull’allenatore

Altro nodo da sciogliere è legato al tecnico dei viola, Iachini non sarà confermato, e quindi bisogna trovare il nuovo tecnico, Commisso ha smentito le voci su un’eventuale arrivo di De Rossi e allora il primo candidato alla panchina viola resta Spalletti che è stato contatto ed informato anche dalla Roma in caso di esonero di Fonseca.