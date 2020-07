Calciomercato Juventus – Nuovo obiettivo per il centrocampo: ecco chi è

Calciomercato Juventus – Il club bianconero ha un nuovo obiettivo, molto chiaro, per il centrocampo da affidare a Maurizio Sarri. Si tratta di Jorginho, centrocampista del Chelsea ed ex Napoli e Verona, nonché della Nazionale Italiana. TuttoSport oggi apre la propria edizione online spiegando come e perché il giocatore potrebbe essere il prossimo investimento della Juventus, e su quali ragioni il club bianconero può farsi forte nella trattativa col Chelsea.

Calciomercato Juventus – Nuovo obiettivo per il centrocampo bianconero

Pagato circa 60 milioni di Euro al Napoli due stagioni fa, il Chelsea per Jorginho sparerà alto. Potrà però trattenerlo contro la sua volontà? Questa è la domanda che ci si pone nell’ambiente bianconero in queste ore nella valutazione dell’acquisto del regista della nazionale. Jorginho è stato il perno del gioco del Napoli di Sarri, al punto che il tecnico italiano lo ha “preteso” nella sua avventura al Chelsea. Andato via l’attuale allenatore della Juventus, però, Jorginho è arretrato nelle gerarchie di Lampard, perdendo di fatto il posto da titolare a favore di Kanté (anche Sarri subì pressioni dall’ambiente inglese che preferiva un giocatore dalle caratteristiche del francese davanti alla difesa, ndr). Un rischio pericoloso per Jorginho, quello di non giocare abbastanza, in vista degli Europei rinviati alla prossima estate.

Inutile sottolineare che con Sarri, alla Juventus, Jorginho salterebbe solo le partite in cui sarebbe indisponibile o avesse necessità di riposo. Col dirottamento di Arthur tra le mezzali, a garantire qualità in palleggio e in fase di inserimento. C’è da lavorare alla formula del trasferimento. Secondo TuttoSport, Paratici sembra intenzionato a riproporre ai Blues la stessa formula con cui è stato acquistato Cuadrado. Una sorta di leasing: prestito pluriennale particolarmente oneroso, e poi rata finale dopo almeno due stagioni a saldare il resto del cartellino. Che dovrebbe essere valutato dal Chelsea intorno ai 40 milioni di Euro. Fu lo stesso Paratici a spiegare in un’intervista a Sky Sport questa “forma flessibile”, che probabilmente sarà necessaria in un calciomercato che si annuncia economicamente problematico a causa delle conseguenze dell’emergenza coronavirus in tutta Europa.