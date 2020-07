DIRETTA STREAMING – Lecce – Lazio – 0 – 1 Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sarà Lecce – Lazio il match che darà il via alla 31esima giornata di Serie A, alle ore 19.30 di martedì 7 luglio.

Stato delle squadre

Posizioni di classifica molto diverse per le due squadre: il Lecce nonostante le numerose sconfitte consecutive ha ancora concrete possibilità di salvarsi, essendo terz’ultima a 25 punti, a due dal Genoa che affronterà il Napoli. Quello che preoccupa mister Liverani è la scarsa tenuta difensiva, visti i numerosi goal subiti, ben 70.

La Lazio dopo la sconfitta netta in casa contro il Milan dovrà dare segnali di ripresa per ritornare a rincorrere la Juventus che invece non si è fermata in campionato, e che oramai dista 7 punti, a parità di partite.

Lecce – Lazio – Dove Vederla

La partita verrà trasmessa da Sky che detiene i diritti del match, che sarà visibile su Sky Sport Serie A, al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al canale 251 del satellite. In alternativa sarà possibile utilizzare SkyGo

Lecce – Lazio – Risultato in diretta e Highlights

Tramite il nostro widget, posizionato in basso, sarà possibile assistere a tutte le azioni del match in tempo reale, e venire quindi aggiornati in maniera continua fino alla fine dell’incontro.

L’articolo verrà aggiornato, sempre in tempo reale, con dei video delle azioni migliori della partita, che appariranno sopra il widget. Restate quindi sintonizzati per non perdere neppure un’azione del match.

Dopo neanche 2 minuti Mancosu che segna l’1-0 con una grande conclusione: rete che tuttavia viene annullata con il VAR, visto il controllo di mano.

Dopo pochi minuti è Caicedo che sfrutta un pasticcio difensivo del portiere Gabriel, per siglare la rete del vantaggio.