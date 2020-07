DIRETTA STREAMING – Milan – Juventus – Risultato LIVE, Gol e Highlights

E’ considerabile sicuramente un “big match” l’incontro che andrà in scena oggi tra Milan e Juventus, visto l’importanza che potrà assumere non solo per le due società impegnate in campo, ma anche per il proseguo del torneo.

Come stanno le squadre

Ottimo momento per il Milan, che dopo la vittoria sul campo della Lazio è in fiducia e le possibilità di qualificarsi per la prossima Europa League. I ragazzi di Pioli potranno qualificarsi ai preliminari anche restando 7° in classifica, vista la vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli attualmente 6°, ma proveranno a conquistare il 5° posto attualmente occupato dalla Roma, per l’accesso alla fase a gironi.

La Juventus mantiene un certo distacco dalla prima inseguitrice, la Lazio che attraversa una parziale flessione ma che resta seconda: i bianconeri hanno avuto un ritmo perfetto in campionato, e occupano la prima posizione con 75 punti.

Milan – Juventus – Dove Vederla

La partita sarà appannaggio di DAZN che la trasmetterà in esclusiva, e sarà visibile collegandosi al sito tramite computer, oppure utilizzando l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per ogni dispositivo Android o iOS, nonchè con qualunque smart tv e simili.

Per gli abbonati Sky in possesso del pacchetto DAZN potranno vedere la partita sul DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky).

Milan – Juventus – Risultato in diretta

Poco più sotto è piazzato il nostro widget che mostrerà ogni azione del match in tempo reale.