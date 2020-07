Genoa – Napoli – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Genoa – Napoli si affronteranno domani sera alle ore 19:30 per la 31a giornata di Serie A, in quella che fino a due anni fa era una gara all’insegna del gemellaggio tra le due tifoserie. Adesso invece è solo una partita delicatissima per i padroni di casa che devono scongiurare il pericolo retrocessione.

Genoa – Napoli: come arrivano alla gara

Il Genoa è reduce dal pareggio strappato a Udine proprio all’ultimo istante della gara dopo essere stato sotto per 2-0. Il punto è servito a poco per la classifica visto che i punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono sempre due. La squadra di Nicola deve assolutamente battere il più quotato avversario per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona bassa della classifica.

Il Napoli ha invece reagito subito dopo il k.o. subito a Bergamo, battendo per 2-1 la Roma in casa, grazie ad una magia di Insigne, sempre più leader dei partenopei. Le ambizioni in campionato sono ormai nulle, ma Gattuso non vuole cali di tensione, quindi è facile intuire che anche contro il Genoa gli azzurri daranno il massimo nonostante alcune assenze importanti.

Genoa – Napoli: Pronostico

Gara che i padroni di casa dovranno cercare di vincere, ma allo stesso tempo dovranno stare attenti alle ripartenze degli avversari, noi crediamo che la maggiore qualità possa fare la differenza, per questo consigliamo la giocata sul segno 2 + Gol

Genoa – Napoli: Probabili formazioni

Oltre a Romero, assenza dell’ultimo minuto dopo l’infortunio contro l’Udinese, Nicola avrà ancora indisponibile capitan Criscito per infortunio oltre a Radovanovic e probabilmente Ankersen. In attacco il tecnico rossoblù potrebbe preferire Sanabria e Pinamonti a Iago Falque e Pandev. Con il rientro di Schöne in cabina di regia, lo svizzero Behrami sarà spostato da mediano a mezzala destra, con Cassata mezzala sinistra e sulle due fasce Biraschi a destra e Barreca, favorito su Sturaro, a sinistra. In difesa, davanti a Perin, Soumaoro è in vantaggio su Goldaniga per completare la difesa a tre con Romero e Masiello.

Turnover per Gattuso, che tuttavia dovrà far fronte alle assenze importanti di Koulibaly in difesa e Demme a centrocampo, con i due giocatori entrambi fermati un turno dal Giudice Sportivo. Fra i pali sarà confermato Meret, ma Ospina è stato comunque convocato. Nella difesa a quattro la coppia centrale dovrebbe essere composta da Maksimovic e Manolas, con Di Lorenzo e Hysaj esterni bassi. In mediana spazio a Lobotka come playmaker, mentre Fabian Ruiz (favorito su Elmas) e Zielinski agiranno ai suoi lati da mezzali. Nel tridente offensivo dei partenopei, infine, Politano, Lozano e Mertens potrebbero rilevare Callejón, Milik e Lozano.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano.

Genoa – Napoli: Dove vederla in tv e streaming

Sarà Sky a trasmettere la sfida Genoa-Napoli in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati Sky potranno vederlo mediante Sky Go su dispositivi mobili quali smartphone e tablet oppure sul proprio pc o notebook attraverso la app per sistemi iOS e Android o collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.