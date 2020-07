Meteo: in arrivo l’ANTICICLONE delle AZZORRE. Ecco cosa succederà mercoledì 8 luglio 2020

Secondo le previsioni meteo per domani mercoledì 8 luglio 2020 è previsto l’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre che porterà maggiore stabilità su tutta la Penisola, con un clima estivo ma senza temperature esagerate.

Nord: previsioni per domani mercoledì 8 luglio 2020

Come indicano le previsioni meteo per domani avremo cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Il tempo sarà stabile su tutto il Settentrione con temperature in crescita.

Centro: previsioni per domani mercoledì 8 luglio 2020

Durante il mattino è previsto tempo soleggiato su tutto il Centro Italia. Nel pomeriggio avremo ancora tempo stabile con cieli sereni e poche nubi su tutte le regioni, così come in serata. Temperature in leggera crescita.

Sud e Isole: previsioni per domani mercoledì 8 luglio 2020

Durante la mattinata avremo cieli sereni su tutto il Sud Italia, isole incluse. Per il resto della giornata ci sarà tempo stabile e cieli in prevalenza soleggiati. Temperature stazionarie o in crescita.