Milan News – Ralf Rangnick arriverà. È questa la notizia che da qualche ora rimbalza nell’ambiente rossonero. Non c’è ancora l’ufficialità, ma ormai l’approdo a Milanello dell’attuale responsabile dell’area tecnica del gruppo Red Bull, autore delle cavalcate in patria e in Europa di Lipsia e Salisburgo, non sembra più essere in dubbio. Ieri le conferme da alcune fonti dell’accordo, poi oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi che intitola: “Rangnick, è fatta!”. Resta da sciogliere il nodo Maldini, cui sarà offerto comunque un ruolo nella nuova dirigenza.

Milan News – Rangnick arriva, offerto ruolo all’ex capitano e bandiera

Ralf Rangnick sarà con ogni probabilità il primo manager all’inglese del campionato italiano: lo farà al Milan, dove dovrebbe ricoprire il ruolo di futuro allenatore e direttore tecnico. Ampia autonomia quindi per il tedesco che è all’origine del progetto tecnico del gruppo Red Bull e che ha portato Lipsia e Salisburgo ai vertici della loro storia, anche in Europa. La Gazzetta dello Sport di oggi annuncia che per l’arrivo di Rangnick manca solo l’annuncio, ma anche che l’accordo per un progetto su base triennale è stato trovato. Rangnick ha già concordato con la dirigenza rossonera, e in particolar modo con l’amministratore delegato Gazidis, che all’interno del suo staff resteranno Almstadt e Moncada, due punti fermi della gestione Elliott. Si valuterà invece la posizione di Ricky Massara, attuale direttore sportivo: una figura che con i poteri conferiti a Rangnick avrebbe poco senso.

Così come c’è da capire il futuro di Paolo Maldini. L’ex capitano è al momento il direttore tecnico, un ruolo che sarà ricoperto, come detto, da Rangnick. I due potrebbero essersi chiariti nelle scorse ore, e la dirigenza rossonera è intenzionata ad offrire a Maldini un altro ruolo. Probabilmente una vicepresidenza con compiti istituzionali, un ruolo che ad esempio ricopre Nedved alla Juventus. Questa figura andrebbe in contrasto con quanto dichiarato da Maldini in passato, quando disse di non voler essere un semplice ambasciatore del club nel quale ha militato per tutta la carriera da giocatore. Maldini prenderà la sua decisione, qualcosa potrebbe cambiare dalle motivazioni necessarie ad “entrare” nel club rispetto a quelle che dovrà trovare per restarci. In ogni caso la dirigenza accetterà quella che sarà la sua decisione.