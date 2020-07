Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 8 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 8 luglio 2020. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali questo mercoledì? Ancora nervosismo per il Leone, la Vergine invece è battagliera sul lavoro. La Bilancia ha voglia di qualcosa di nuovo, mentre per lo Scorpione c’è molta stanchezza. Di seguito, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 8 luglio 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ci sarà la Luna in aspetto contrario determinata e procurarti del nervosismo. E troverà la strada spianata, perché in questi giorni sei piuttosto avvilito dai problemi sul lavoro. Il fine settimana ti regalerà momenti più piacevoli, soprattutto in amore.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 8 luglio 2020: Vergine

Domani, secondo il popolare astrologo di Rai2, sei mosso da uno spirito battagliero che indirizzerai unicamente sul lavoro. Hai una gran voglia di rimboccarti le maniche e recuperare tutto ciò che si può recuperare. Lo steso non si può certo dire per l’amore: qualcuno sta vivendo una crisi di coppia, forse una lontananza non ancora colmata.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 8 luglio 2020: Bilancia

Come indicano le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani potresti svegliarti con il desiderio di cominciare un nuovo progetto, forse di cambiare lavoro. Questo accadrà soprattutto a chi sta realizzando di aver sbagliato qualcosa o si trova in disaccordo con i superiori. In amore andrà meglio, a patto che tu riesca a pretendere certe risposte.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 8 luglio 2020: Scorpione

In questi giorni ti senti parecchio stanco, forse perfino disgustato. Il fatto è che ti stai trascinando la rabbia provocata dal lavoro, dal comportamento scorretto di altre persone o problematiche simili. Già da domani potresti ritrovare la luce, quindi su di morale! In amore dovresti provare ad addolcirti un po’ di più.