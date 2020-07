Ricetta chili con carne: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta che vi proponiamo oggi è il chili con carne, un gustoso stufato, tipico della tradizione del Sud degli Stati Uniti. La ricetta comunemente preparato oggigiorno, prevede anche l’aggiunta di ulteriori ingredienti come i fagioli, i peperoni e il pomodoro. Potete servire il chili con carne con del riso bianco, delle tortillas e avocado per una cena in stile messicano, oppure con cheddar, patate fritte e panna acida come gli americani.

Chili con carne – Ingredienti

Le seguenti dosi sono per 4 persone.

Manzo macinato 800 g

Fagioli neri precotti 700 g

Peperoni rossi 250 g

Passata di pomodoro 500 g

Brodo di carne 500 g

Cipolle bianche 160 g

Cipolle rosse 100 g

Aglio 3 spicchi

Peperoncino fresco 1

Cumino in polvere 1 cucchiaio

Coriandolo in polvere 1 cucchiaio

Zucchero di canna 1 cucchiaio

Olio extravergine d’oliva 30 g

Sale fino 2 cucchiaini

Pepe nero 1 cucchiaio

Per guarnire:

Coriandolo q.b.

Chili con carne – Preparazione

Per realizzare il chili con carne, per prima cosa preparate circa 500 g di brodo di carne. Passate alla preparazione degli ingredienti: tagliate a fettine sottili gli spicchi d’aglio, la cipolla rossa e quella bianca.

Tritate il peperoncino e tagliate il peperone a tocchetti. Scaldate metà dell’olio in una casseruola, aggiungete la carne macinata e rosolatela a fuoco medio-alto mescolando bene.

Condite con un cucchiaino di sale, sfumate con un mestolo di brodo e continuate a rosolare per una decina di minuti, poi trasferite la carne in una ciotola e tenete da parte.

Nella stessa casseruola versate l’olio rimanente e aggiungete il peperoncino, l’aglio e le cipolle.

Unite anche i peperoni e insaporite con un cucchiaino di sale, il pepe e lo zucchero di canna.

Aggiungete anche il cumino e il coriandolo in polvere, sfumate con un mestolo di brodo e cuocete a fiamma medio-alta per 10 minuti. A questo punto, unite la carne macinata rosolata in precedenza.

Versate la passata di pomodoro e quasi tutto il brodo rimanente, coprite con il coperchio e cuocete a fuoco medio-basso per 60 minuti, mescolando di tanto in tanto e controllando che non si asciughi troppo; in questo caso allungate con un pochino di brodo.

Trascorso questo tempo, aggiungete i fagioli col loro liquido di conservazione, coprite ancora con il coperchio e cuocete per altri 40 minuti, sempre a fuoco medio-basso. Una volta pronto, togliete la casseruola dal fornello e lasciate riposare per una decina di minuti. Guarnite con qualche fogliolina di coriandolo e servite il vostro chili con carne ancora caldo.

Chili con carne – Consigli utili

Il chili con carne si può conservare in frigorifero per 2 giorni. E’ possibile congelarlo dopo averlo fatto raffreddare completamente.

Come accennato nella presentazione, esistono molte varianti del chili con carne: potete omettere i fagioli o il peperone, utilizzare i bocconcini di carne invece del macinato oppure scegliere un mix di carne di manzo e di maiale. Se preferite potete anche variare gli aromi aggiungendo per esempio della cannella, della paprika, una spruzzata di lime o addirittura del cioccolato fondente!