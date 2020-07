Calciomercato – Affari e trattative 8 luglio

Calciomercato ricco di altri affari e trattative anche in questa giornata, che potrebbero avere sviluppi più concreti nel prossimo futuro.

La Juve cerca due pedine conosciute da Sarri

Nonostante la sconfitta di ieri contro il Milan in campionato, la Juve ha mantenuto 7 punti di vantaggio sulla Lazio e così con lo scudetto più vicino cerca di imbastire trattative per il prossimo anno.

Per arrivare a Jorginho il club bianconero è pronto a proporre al Chelsea la stessa formula utilizzata per comprare Cuadrado dai blues (fu prestito oneroso a 5 milioni l’anno più riscatto finale) e questa potrebbe convincere il club inglese. Il totale al quale si dovrebbe arrivare è 45 milioni di euro, contro i 60 investiti dal Chelsea nel 2018.

La Juventus continua a essere interessata anche ad Arkadiusz Milik, attaccante classe ’94 legato dal Napoli da un contratto in scadenza tra un anno. Il calciatore polacco è in uscita dal Napoli e il suo entourage, anche nelle ultime ore, ha portato avanti i contatti con la società campione d’Italia che, a sua volta, è alla ricerca di un nuovo numero 9 per la prossima stagione.

Inter: Conte spinge per Vidal e Dzeko, la società frena

Conte vuole per la sua Inter del futuro gente esperta e non solo promesse come Tonali e Hakimi, per questo continua a spingere per avere Vidal e Dzeko, ma la società frena anche perchè a centrocampo vorrebbe rivedere Nainggolan di ritorno da Cagliari. Intanto è scaduto il termine per pagare la clausola rescissoria di Lautaro e da oggi si proverà a lavorare sul rinnovo.

Fiorentina e Milan lavorano ad uno scambio

Offerta di scambio del Milan alla Fiorentina. Il club rossonero ha messo sul piatto il cartellino di Lucas Paquetà in cambio di quello di Nikola Milenkovic. I viola stanno valutando, prima di dare una risposta definitiva alla società rossonera.

Benevento tentativo per Torregrossa

Sondaggio del Benevento con il Brescia, per Ernesto Torregrossa. I sanniti, neopromossi in Serie A, vorrebbero regalarsi l’attaccante, che in questa stagione ha avuto alti e bassi in Serie A ma che ha dimostrato di poter essere un’ottima arma nel massimo campionato italiano, tanto da indurre lo stesso Benevento a provare a puntare su di lui per la prossima stagione.