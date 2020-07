Calciomercato Atalanta – Vicino un altro addio

L’attaccante esterno ivoriano di proprietà dell’Atalanta, classe 2002, Amad Traoré è vicino all’addio con il club nerazzuro per trasferirsi a Parma.

Amad Traoré non è riuscito a trovare tanto spazio in nerazzurro nonostante la stima e l’apprezzamento di mister Gasperini.

In Serie A, nonostante poche presenze, è riuscito a lasciare il segno con un gol al suo esordio lo scorso 27 ottobre contro l’Udinese e a stabilire primato per essere diventato il primo ragazzo del 2002 a segnare nel nostro campionato.

Amad Traoré vuole maggiore spazio per giocare con più continuità e poter così mostrare tutte le sue qualità ma in casa nerazzura è difficilissimo mentre avrebbe più opportunità a Parma.

Dopo i primi contatti tra i due club avvenuti dei giorni scorsi, nelle ultime ore la trattativa sembra quasi conclusa, con il giocatore che ha già dato l’ok al trasferimento in gialloblù.

Pertanto con ogni probabilità Amad Traoré vestirà la maglia gialloblù nella prossima stagione.