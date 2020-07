Calciomercato Fiorentina – 3 centrocampisti messi nel mirino, ecco di chi si tratta

Calciomercato Fiorentina – Nelle ultime settimane in casa viola sono stati fatti nomi anche di spessore internazionale, chiaro il segno di Commisso che vuole rilanciare la sua viola a conquistare anche qualche trofeo, ed il primo cambio avverrà in panchina, con Iachini ormai lontano dal progetto, e con Spalletti che sembra sempre più vicino alla panchina dei toscani.

Ma non solo di allenatori si è parlato negli ultimi giorni, anche di centrocampisti, e sopratutto di difensori, come Milenkovic, in uscita, e Thiago Silva, in entrata a parametro 0. Amrabat è solo uno degli acquisti fatti a gennaio da Commisso che però si unirà alla squadra solo alterne di questa stagione.

Calciomercato Fiorentina – Ecco i nomi per il centrocampo

Già nei giorni scorsi era stato accostato ai viola il nome di Nainggolan, che torna di moda anche nelle ultime ore, e sembra che questa trattativa possa concludersi, ci sono stati degli incontri telefonici con i dirigenti dell’Inter, e la trattativa sta proseguendo, anche se molto dipende dalla volontà del giocatore, che pare sia quella di voler giocare nella squadra di Conte.

Vedremo se il mister e la società nerazzurra saranno d’accordo con il calciatore, nel frattempo la Fiorentina resta alla finestra per valutare un possibile affare e aggiudicarsi le prestazioni di questo centrocampista che tanto bene sta facendo nel suo Cagliari.

Un’altro nome che torna ad essere accostato ai viola è quello di De Paul, giocatore dell’Udinese, che lo scorso anno era vicinissimo a trasferirsi a Firenze, dopo la frenata dell’Inter, ma lo stesso scoglio dello scorso anno, bisogna superarlo anche in questa sessione di mercato, e vale a dire il prezzo del giocatore.

Pozzo lo ha blindato ad Udine chiedendo 40 milioni per cedere l’argentino, anche se il giocatore vorrebbe cambiare aria per ritrovare la giusta determinazione, allora Commisso vuole portarlo a Firenze, ma vorrebbe anche far scendere il prezzo richiesto dal presidente bianconera, fila ottimismo e fiducia per chiudere la trattativa, e pare che il valore attuale del giocatore si aggira sui 30 milioni, vedremo se i 28 milioni offerti lo scorso anno possano bastare per aggiudicarsi il giocatore con un solo anno di ritardo.

Infine è stato fatto il nome di Bonaventura, che è al capolinea con il Milan, dopo aver trascorso tanti anni tra le fila rossonere. L’Italiano al termine del campionato lascerà la propria squadra a parametro 0 e quindi resta a lui scegliere dove giocare il prossimo anno, per questo motivo tra i 3 sembra quello più vicino anche perché porterebbe esperienza, e sopratutto qualità tecnica, e potrebbe sostituire il partente Pulgar.

Vedremo alla fine chi la spunterà, i viola sono molto attivi sul mercato, e Commisso vuole regalare al futuro tecnico una rosa degna del nome del club.