Calciomercato Inter – intrigo Mandzukic Pinamonti, preso Males

Il primo giorno di calciomercato Inter dopo la scadenza della clausola di Lautaro si apre con gli ormai soliti movimenti per le fasce, e con un nuovo intrigo con la Juve che non riguarda più solo Tonali.

Partiamo dalle fasce. Alaba è stato associato all’Inter troppo presto, il terzino infatti è cercato anche da molte delle Big d’Europa e pare avere altre preferenze rispetto ai nerazzurri.

Una buona notizia però per Conte e la squadra mercato può essere quella che arriva dall’Inghilterra: sembra che Emerson Palmieri abbia ufficialmente chiesto al Chelsea di essere venduto.

A centrocampo non si smuove ancora la trattativa per Tonali, sul quale sembra si stia avvicinando anche il Milan del futuro Rangnick, ma l’Inter è ancora in vantaggio su rossoneri e Juventus, forte della volontà del calciatore.

É in attacco che stanno nascendo nuovi intrighi: ormai si sa che l’Inter vuole delle buone riserve per Lukaku e Martinez, e se non riuscirà a riscattare Sanchez potrebbe puntare su un importante ex-bianconero: Mario Mandzukic, pallino di Conte e svincolato di lusso.

La Juve, in questo gioco di specchi, si sta inserendo invece sul giovane Pinamonti per soffiarlo ai nerazzurri, che non sembrano disposti, o pronti, a pagare i 21 milioni del diritto di recompra dal Genoa.

Concludiamo con un colpo “baby” delle ultime ore: l’Inter sta per chiudere per il trequartista/esterno classe 2001 Males del Lucerna, bruciando sul tempo Atalanta e Valencia.