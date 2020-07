Calciomercato Juventus – Manchester City sul pilastro della difesa bianconera

Calciomercato Juventus – Il Manchester City torna a fare pressione sulla Juventus per Leonardo Bonucci. Il pilastro della difesa bianconera è stimato da tempo da Guardiola che lo ritiene uno dei migliori d’Europa nella fase di impostazione, fondamentale per il suo gioco. Dopo il corteggiamento delle scorse estati, i Citizens potrebbero tornare a fare sul serio per assicurarsi Bonucci.

Calciomercato Juventus – Manchester City su Bonucci

Guardiola torna a spingere sulla propria dirigenza e sulla Juventus per portare Bonucci al centro della difesa del Manchester City. Il giocatore, ormai 33enne, potrebbe prendere in considerazione un’esperienza in Premier League, gratificante sia dal punto di vista tecnico che economico, prima del termine della propria carriera. Siamo ancora alla fase dei rumors, ma che al City il giocatore piaccia non ci sono dubbi. Non sarà certo una prestazione negativa come quella di ieri sera a far cambiare idea a tecnici navigati sulla reputazione di Bonucci. Che oltre alla difesa della Juventus guida ancora orgogliosamente anche quella della Nazionale italiana.

Le sue caratteristiche tecniche sarebbero perfette per il ruolo di centrale nella difesa di Guardiola, che fa del possesso e del palleggio le sue armi principali in fase d’inizio d’azione. Oggi dall’Inghilterra tornano a farsi sentire le indiscrezioni sul futuro di Leo. Il City starebbe per tornare all’assalto. La Juventus, però, cederebbe solo in cambio di un’offerta in contanti particolarmente elevata – ed è difficile immaginare che arrivi vista l’età del giocatore – oppure per contropartite tecniche di indubbio spessore come Gabriel Jesus – e qui è difficile immaginare che il City accetti di perdere un attaccante giovane per assicurarsi un difensore di una certa esperienza. Molto più verosimile potrebbe essere uno scambio con il difensore dei citizens John Stones o con il terzino Mendy, ruolo nel quale Sarri ha sicuramente bisogno di rinforzi.

Foto: Juventus.com