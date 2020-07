DIRETTA Atalanta-Sampdoria – Formazioni ufficiali del match

Diretta Atalanta-Sampdoria – Alle ore 21:45 di questa sera a Bergamo tornano in campo l’Atalanta e la Sampdoria. Le due squadre stanno lottando entrambe per obiettivi diversi: da un lato i nerazzurri vogliono consolidare il quarto posto in classifica e sperare in un terzo se non in un secondo posto. Le parole di Gasperini nel prepartita hanno fatto capire innanzi tutto che l’Atalanta vuole riuscire a fare il record di punti e per questo possono veramente puntare in alto.

Dall’altro lato la Sampdoria ha la zona retrocessione alle calcagna ed una sconfitta potrebbe mettere i blucerchiati in grosse difficoltà. Attualmente la distanza dal Genoa, terzultimo in classifica, è di soli 5 punti e considerate le 8 giornate al termine del campionato sarà sicuramente una lotta salvezza molto agguerrita e piena di colpi di scena, come la vittoria del Lecce di ieri sera contro la Lazio.

Ma andiamo a noi. Questa sera seguiremo la partita in diretta insieme a voi per non perderci nemmeno un’azione di quanto accade durante il match. Proprio per questo motivo andiamo subito a vedere le formazioni ufficiali di Atalanta-Sampdoria.

Atalanta-Sampdoria – Formazioni ufficiali

L’ufficialità arriverà solamente ad un’ora dal fischio d’inizio ma con molta probabilità saranno queste le formazioni ufficiali del match. Gli ospiti si schiereranno con un 4-5-1 composto da Audero tra i pali. Berezynski, Yoshida, Colley e Murru comporranno la linea difensiva mentre i cinque di centrocampo dovrebbero essere Thorsby, Bertolacci, Ekdal, Linetty e Jankto. L’unica punta sarà Gabbiadini.

I padroni di casa scenderanno in campo con il solito 3-4-2-1 che vede Gollini tra i pali. In difesa Toloi, Caldara e Dijmsiti mentre a centrocampo oltre a Freuler e Gosens vi saranno Castagne e Pasalic. Il tridente d’attacco sarà composto da Ilicic e Gomez dietro a Duvan Zapata.

Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 21:45 insieme alle altre partite della serata.

Bologna-Sassuolo

Roma-Parma

Torino-Brescia

Due partite si giocheranno invece alle 19:30 e saranno Fiorentina-Cagliari e Genoa-Napoli.