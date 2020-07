DIRETTA STREAMING – Fiorentina – Cagliari – Risultato LIVE, Gol e Highlights

By

La partita tra Fiorentina e Cagliari, valevole per il campionato di Serie A, andrà in scena mercoledì 8 luglio alle ore 19.30, presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Stato delle squadre

La Fiorentina è ritornata alla vittoria dopo un lunghissimo periodo di tempo, e dopo la pesante sconfitta in casa contro il Sassuolo, subita non molto tempo fa, è arrivata la vittoria sul campo del Parma, che ha portato i gigliati a quota 34 punti, al 13 posto in classifica.

A 5 punti di distanza, all’11esimo posto c’è il Cagliari che dopo un ottimo avvio dopo il ritorno in campo, ha pareggiato in casa del Bologna ed ha subito una sconfitta di misura contro l’Atalanta per 0-1.

Fiorentina – Cagliari – Dove Vederla

La partita, esclusiva di Sky, verrà trasmessa dall’emittente sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre), oltre che tramite app SkyGo, disponibile per ogni dispositivo iOS e Android, oltre che per personal computer, smart tv e simili.

In alternativa c’è anche l’opzione NowTv, la webtv di Sky.

Fiorentina – Cagliari – Risultato in diretta

Sarà comunque possibile seguire l’intero andamento della partita senza perdersi nessuna azione saliente, utilizzando il nostro widget posizionato poco sotto, che si aggiornerà in tempo reale con tutti i dettagli del match.