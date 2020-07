DIRETTA STREAMING – Genoa – Napoli – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sarà lo stadio Ferraris di Genova la cornice dell’incontro di campionato che vedrà frapporsi Genoa e Napoli, partita valevole per la 31esima giornata di Serie A.

La partita avrà inizio alle ore 19.30 mercoledì 8 luglio.

Stato delle squadre

Periodo non semplice per il Genoa, che dopo la vittoria del Lecce sulla Lazio, si è ritrovato momentaneamente terz’ultimo, “sorpassato” proprio dai salentini. E’ quindi opportuno fare punti prima possibile così da evitare di ritrovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere, che appare già piuttosto agguerrita.

Dopo la sconfitta di Bergamo, che ha interrotto un’ottima serie positiva, il Napoli di Gattuso ha ritrovato una convincente vittoria interna contro la Roma, che è stata raggiunta proprio dai partenopei a quota 48 punti. Azzurri che hanno intenzione di terminare il campionato al meglio, avendo già conquistato la Coppa Italia.

Genoa – Napoli – Dove Vederla

La partita verrà trasmessa da Sky che ne detiene i diritti sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), oltre che sull’app SkyGo, disponibile per ogni dispositivo Android e iOS, oltre che su ogni smart tv, tv box, chrome cast e simili. Il match sarà visibile anche sulla webtv di Sky, NowTv.

Genoa – Napoli – Risultato in diretta

Il match del Ferraris potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale con ogni azione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.