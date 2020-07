DIRETTA STREAMING – Roma – Parma 0 – 1 – Risultato LIVE, Gol e Highlights

La Roma affronterà il Parma in una sfida valida per la 31esima giornata di campionato, mercoledì 8 luglio allo stadio Olimpico della capitale, alle ore 21.45

Lo stato di forma delle squadre

Tre sconfitte nelle ultime quattro partite dal ritorno in campo dopo il covid per la Roma che deve assolutamente invertire il trend per raggiungere l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Europa League. Il tecnico Fonseca è apparso in difficoltà visti i continui cambi di formazione anche estremi, sopratutto nella partita persa in casa contro l’Udinese.

Stesso trend per il Parma che però non ha mai avuto verie velleità europee, stazionando al 12° posto in graduatoria in un campionato sostanzialmente tranquillo.

Roma – Parma – Dove Vederla

La partita verrà trasmessa da DAZN per tutti gli abbonati a questa piattaforma, e sarà raggiungibile tramite collegamento da computer collegandosi al sito, oppure con l’ausilio dell’app ufficiale, disponibile per ogni smartphone, tablet, smart tv e simili.

Per gli abbonati Sky che hanno il pacchetto DAZN incluso, sarà possibile seguire il match sul canale Dazn 1 (Sky canale 209).

Roma – Parma – Risultato in diretta e highlights

Il match del Ferraris potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale con ogni azione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.

Inoltre l’articolo verrà aggiornato all’istante con le migliori azioni, come goal, episodi particolari con dei video.

Dopo 9 minuti, intervento VAR: L’arbitro, dopo aver inizialmente non aver segnalato nulla, controlla con la tecnologia un contrasto in area di rigore della Roma con Cornelius che viene atterrato. Calcio di rigore, che viene trasformato da Kucka