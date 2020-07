La pigrizia, la poca voglia di fare, sono tratti caratteristici conferiti a un individuo nell’esatto momento della nascita dal Sole in entrata in un determinato segno. Gli uomini meno dinamici dello Zodiaco: classifica.

1. L’uomo Toro

Gli uomini meno dinamici dello Zodiaco: la classifica vuole al primo posto assoluto quello del Toro. L’uomo del segno zodiacale del Toro è l’emblema della staticità, della lentezza, di ciò che scorre piano, di ciò che non è dinamico. L’uomo Toro si prende i suoi tempi, sempre lunghi quanto intere ere geologiche. E’ molto facile trovarlo in casa, sul divano o la poltrona, piuttosto che fuori. Non troveremo mai un uomo Toro in vacanza in posti avventurosi, preferisce la placida campagna, la montagna o direttamente restarsene a casa.

2. L’uomo Pesci

Gli uomini meno dinamici dello Zodiaco: la classifica vuole al secondo posto quello del segno dei Pesci. L’uomo Pesci è un tipo bonario e tranquillo, che sicuramente non prende grandi iniziative. Molto sensibile, empatico, dolce, l’uomo del segno zodiacale dei Pesci non ama vivere all’avventura, non ama le partenze o i programmi all’ultimo minuto, non ama proprio programmare. Preferisce starsene tranquillo nei pressi di posti che conosce bene, in compagnia di persone poco dinamiche come lui.

3. L’uomo Bilancia

Tra gli uomini meno dinamici dello Zodiaco al terzo posto possiamo trovare quello del segno zodiacale della Bilancia. L’uomo del segno della Bilancia non ama le agitazioni, le persone e le situazioni aggressive, non gli piace la confusione né gli ambienti confusionari. L’uomo Bilancia è molto statico e tranquillo. Certo a differenza del Toro e dei Pesci ama di più uscire di casa, soprattutto la sera, ma preferisce trascorrere serate in posti non troppo affollati, particolari e caratteristici, frequentati da poche persone, non comuni come lui. L’uomo Bilancia è comunque nel complesso una persona seria ed equilibrata, per niente incline allo stile di vita frenetico o avventuroso.

4. L’uomo Vergine

Gli uomini meno dinamici dello Zodiaco: la classifica vuole al quarto posto l’uomo del segno zodiacale della Vergine. L’uomo Vergine è agitato dentro, interiormente, quindi almeno a livello di ambiente esterno ha bisogno di situazioni rilassanti. Certo se gli influssi planetari sono negativi lo troveremo a sfogare i suoi traumi interiori nei peggiori posti, nei locali più malfamati, ma se le combinazioni planetarie alla sua nascita sono state favorevoli lo troveremo invece più facilmente in biblioteca, intento a leggere un libro in silenzio, seduto a un tavolo.

5. L’uomo Acquario

Gli uomini meno dinamici dello Zodiaco: chiude la classifica al quinto e ultimo posto quello dell’Acquario. Di dinamico l’uomo Acquario non ha proprio niente. Già si vede dal suo passo lento e menefreghista, diretto sulla strada di ciò che è esclusivamente essenziale. L’uomo Acquario ad esempio è il classico tipo che nel fine settimana preferisce dormire, stare a casa, riposare in qualsiasi modo, piuttosto che essere costretto dalla compagna a recarsi nell’affollamento dei centri commerciali, tra negozi e persone di cui non gli importa nulla di nulla.