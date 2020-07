La vanità è un’attitudine che può essere decisa dal Sole nell’entrata in un dato segno nell’esatto momento della nostra nascita. I quattro segni più vanitosi dello Zodiaco: ecco chi sono.

1. La Bilancia

Al primo posto tra i quattro segni più vanitosi dello Zodiaco la classifica vuole la Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia sono quelli che più tra tutti i 12 segni dello Zodiaco tengono al loro lato estetico. Una Bilancia cerca sempre una superficie riflettente, una vetrina, per controllarsi e rimirarsi. I nati del segno della Bilancia vogliono essere belli, ammirati, eleganti, impeccabili, badano in via esclusiva e troppo all’aspetto fisico, non soltanto il loro ma anche a quello degli altri. Comportandosi in questo modo, i nati della Bilancia sottovalutano il loro lato interiore e quello delle altre persone, commettendo grossi errori di valutazione.

2. Il Leone

Al secondo posto nella classifica dei quattro segni più vanitosi dello Zodiaco troviamo il Leone. I nati del segno zodiacale del Leone sono accentratori, leader nati e come tali vogliono e devono risplendere in mezzo agli altri. I nati del segno del Leone sono molto vanitosi e passano molto tempo davanti allo specchio. A loro piace essere guardati e apprezzati e per questo curano il loro look nel minimo dettaglio, soprattutto per quanto riguarda la pettinatura, sempre vaporosa e con capelli tenuti più lunghi del dovuto se non ricci. I nati del segno del Leone sono tra quelli che possiamo trovare più spesso seduti dal parrucchiere.

3. I Gemelli

Al terzo posto tra i quattro segni più vanitosi dello Zodiaco troviamo i Gemelli. I nati del segno zodiacale dei Gemelli sono molto vanitosi ma non tanto per quello che riguarda il loro aspetto fisico. Raramente troveremo infatti un Gemelli a perdere ore a rimirarsi nello specchio. I nati dei Gemelli tendono più che altro a vantarsi delle loro capacità, dei propri meriti e talenti. I nati del segno zodiacale dei Gemelli amano ricevere complimenti ed essere notati. Per ottenere questo si comportano in modo creativo e a volte bizzarro. In questo modo sono certi di essere ricordati dagli altri.

4. L’Ariete

Chiude la serie dei quattro segni più vanitosi dello Zodiaco l’Ariete. I nati del segno zodiacale dell’Ariete hanno un alto concetto di sé stessi e fanno della loro vita un vanto. Dal punto di vista delle qualità personali, ne hanno ben poche ma dicono lo stesso di averne e se ne vantano, cercando sempre di mettere in ombra gli altri o di parlare male del prossimo per mettersi in primo piano. Dal punto di vista estetico i nati del segno zodiacale dell’Ariete non sono molto dotati a causa prettamente di un fisico generalmente tarchiato, in affinità con quello dell’animale rappresentativo del segno, un grosso ovino. Ciononostante gli Ariete cercano di curarsi in ogni modo autoconvincendosi di essere vere e proprie icone di bellezza e fascino.