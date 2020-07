Juan Luis invito indesiderato | Ex di Uomini e Donne vittima di una truffa

Juan Luis è stato vittima di un invito indesiderato che si rivela essere una vera e propria truffa nei suoi confronti e nei confronti dei suoi follower. L’ex cavaliere di Uomini e Donne durante la giornata di ieri ha deciso di caricare un post sul suo profilo Instagram spiegando tutto l’accaduto.

Luis infatti, sembra essere finito in un giro di serate di cui non sapeva neanche l’esistenza e spiega come queste persone sembrano avergli rovinato la vita e l’immagine anche durante la sua permanenza all’interno del programma. L’ex cavaliere decide così di lanciare una forte dichiarazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Cosa sta succedendo?

Juan Luis invito indesiderato

L’ex cavaliere del parterre femminile di Uomini e Donne non è la prima volta che si ritrova al centro del gossip. Prima per l’eliminazione dal programma arrivata dopo che Gemma Galgani ha voluto mettere un punto alla loro conoscenza e la seconda quando, Juan Luis si è scoperto essere iscritto a un sito dove si mette a disposizione delle donne come accompagnatore e tanto altro.

Questa volta il problema sembra essere ben diverso e molto più grave, l’ex corteggiatore infatti si è sentito truffato e come lui le tantissime persone che hanno visto l’annuncio. Sembrerebbe infatti che, una persona su Facebook abbia creato un evento invitando le persone e spiegando che, alla serata ci sarebbe stato anche Juan Luis taggandolo nel medesimo post.

Una serata che l’ex cavaliere spiega di non aver mai accettato né tanto meno organizzato e lancia un’accusa sul suo profilo Instagram sottolineando la sua estraneità dai fatti. Quali sono state le sue parole?

Ex cavaliere è stato truffato

Juan Luis spiega all’interno del suo profilo Instagram: “Se avete ricevuto questo link da parte del Signor Ametrano Antonio, della mia presenza per sabato 11 luglio, in contesto locale, risulta essere un falso. Voglio assolutamente smentire questa notizia. Io di questa serata non ne so nulla, oltre modo non sono stato ne anche invitato dal signor Ametrano Antonio, che già precedentemente alla mia presenza nel programma di uomini & donne mi creò non pochi problemi con le sue dichiarazioni false sul mio riguardo alla mia presenza nel programma”.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha terminato facendo alcune precisazioni e avvertendo tutti i suoi fan: “Oltremodo postando la mia foto insieme a quella della signora Gemma Galgani nel periodo delle mie apparizioni televisive al canale 5. Una serata che questo signore Ametrano insieme al proprietario del locale in comune accordo organizzarono postando su tutti i social. Facendomi fare una brutta figura e usando le immagini personali che non avrebbero mai dovuto fare se non con una richiesta ben precisa e sottoscritta che io non ho mai ricevuto. Ci tengo anche a precisare che io non ho mai ricevuto nessun compenso in quanto non ricevo denaro per la mia presenza nei locali di Napoli. Qualora mi avete visto il qualche locale e solo perché è una mia scelta frequentare. Spero vivamente che questa incresciosa vicenda non si ripeta altrimenti sarò costretto per rivolgermi per vie legali”.