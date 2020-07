Milan News – Calciomercato, la società rossonera sta lavorando in modo costante sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per Rangnick e anche grazie al suo aiuto: il dirigente del gruppo Red Bull, prossimo manager del Milan, avrebbe già adocchiato diversi giocatori della BundesLiga ritenuti ideali per i concetti di gioco e i parametri societari del Milan che verrà. In queste ore si parla di un’accelerata per un talento del Werder Brema, seguito dall’Italia in modo molto attento anche dal Napoli.

Milan News – Calciomercato: Rangnick vuole in rossonero il talento del Werder

Ralf Rangnick avrebbe individuato in Milot Rashica uno dei giocatori da portare rapidamente al Milan. Rashica è un esterno offensivo destro, di nazionalità kosovara, con un passato in Eredivisie, che si è distinto nel corso dell’ultima stagione con Il Werder Brema. È stato uno dei migliori, se non il migliore in assoluto, di una squadra che ha rischiato la retrocessione fino a pochi giorni fa, evitata poi grazie alla vittoria nel doppio spareggio con l’Heidenheim, squadra di seconda divisione.

Rashica è stato a lungo seguito dal Napoli, che ci aveva pensato già l’estate scorsa in vista dell’addio di Callejon. La salvezza del Werder, però, ha portato la clausola rescissoria del giocatore da 15 a 20 milioni di Euro. Un investimento che i partenopei sembrano non ritenere idoneo per Rashica. Rangnick però lo conosce molto bene, e se sarà lui a suggerire a Gazidis l’acquisto di Rashica, allora la società si muoverà sicuramente. Basteranno otto goal e sette assist in 28 partite – questo il rendimento di Rashica nella stagione appena conclusa – a convincere il Milan?