Nicola Vivarelli sta passando la sua estate senza Gemma che sembra andare nonostante tutto molto bene. L’ex cavaliere di Uomini e Donne infatti, non sente la mancanza della dama e si lascia trasportare dal relax ma soprattutto dalle vacanze.

L’ex cavaliere nonostante le prime settimane fuori dal programma passate con Gemma, sembra aver chiuso la conoscenza e voltato pagina dando adito a tantissime critiche da parte dei social e dei telespettatori. Cosa sta succedendo nella vita di Nicola?

Nicola Vivarelli estate senza Gemma

La conoscenza tra i due all’interno del programma di Maria De Filippi sembrava andare splendidamente. Nicola infatti, ha dato alla dama tutte le attenzioni e le rassicurazioni del caso, riuscendo quasi a far ricredere i telespettatori del suo reale interesse nei confronti di Gemma. Appena terminato il talk show di Uomini e Donne, la conoscenza è andata avanti per diverse settimane tra aperitivi, passeggiate romantiche per le vie di Roma e ristornati appartati e intimi.

La loro due la storia sembrava sempre più prendere forma tanto da arrivare al bacio all’interno di un taxi da sopra le mascherine. Un gesto che ha convinto la dama di aver trovato finalmente l’uomo giusto per lei nonostante la sua giovane età.

Qualcosa però sembra essere cambiato in queste ultime settimane visto che la coppia, non appare più insieme nelle storie Instagram e non si vede più.

L’estate però, per Nicola Vivarelli continua anche senza Gemma e si mostra nelle sue storie Instagram sempre più preso alternando momento di relax alla palestra. Le sue giornate infatti, si alternano in questo modo quasi sempre e di Gemma Galgani non c’è più traccia. Costa sta succedendo?

Ex cavaliere ha preso in giro la dama?

Nicola Vivarelli durante gli ultimi giorni si è dedicato tantissimo a se stesso tanto da dedicare un post proprio a quello che sta passando negli ultimi mesi: relax.

L’estate ormai nel pieno della stagione, ha mostrato l’ex cavaliere sempre più preso dai suoi impegni, mettendo così da parte la conoscenza con Gemma.

Le sue parole sono infatti state: “Estate: i capelli sono più leggeri. La pelle è più scura. L’acqua è più calda. Le bibite sono più fredde. La musica è più forte. Le notti si allungano. La vita migliora Auguro a tutti di voi di trovare felicità e serenità durante queste belle giornate. Buon proseguimento di settimana a tutti ragazzi”.