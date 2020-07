Oroscopo Branko – domani giovedì 9 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 9 luglio 2020. Quali sorprese e quali contrattempi vivranno Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione questo giovedì? Per scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate ai 4 segni centrali dello zodiaco, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani giovedì 9 luglio 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani sarai assorbito da questioni di carattere pratico. Ci saranno spartizioni da fare, forse documenti da firmare. Leggi con attenzione e poi firma!

Oroscopo Branko domani giovedì 9 luglio 2020: Vergine

Usa la massima cautela sul lavoro, questo raccomanda l’astrologo istriano per domani. Forse ti è stato proposto un nuovo incarico o un progetto da seguire, fatto sta che c’è ancora poca chiarezza e non sei del tutto convinto. Cerca maggiori garanzie.

Oroscopo Branko domani giovedì 9 luglio 2020: Bilancia

Le previsioni astrologiche di Branko per domani ti incoraggiano a non cedere a colpi di testa o crolli nervosi. Non stai vivendo un periodo facile dal punto lavorativo, è vero, ma ricordati che sei sempre impegnato…

Oroscopo Branko domani giovedì 9 luglio 2020: Scorpione

Domani, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle ti daranno fascino personale da vendere. Sarai irresistibile! I single dovrebbero approfittarne per uscire di casa e mettersi in gioco; le coppie potranno ritrovare la passione dei primi tempi.