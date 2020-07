Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 9 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 9 luglio 2020. Siamo arrivati al giro di boa di questa nuova settimana di luglio: cosa succederà ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro giovedì? Giornata conflittuale per l’Ariete, il Toro ritrova molta forza. L’amore grane protagonista nella vita dei Gemelli, mentre il Cancro è pieno di energia. Di seguito, le previsioni astrologiche dedicate ai primi 4 segni dello zodiaco, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 luglio 2020: Ariete

Stai vivendo delle giornate molto faticose. Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox anche domani ci sarà Marte nel segno che metterà il focus su certi conflitti. Non sei un tipo che ama lamentarsi, o addirittura piangere, se, però, in questi giorni dovessi ritrovarti a farlo, non fartene un cruccio! Sul lavoro le cose non vanno un granché: ci sono dei riferimenti sbagliati e i compiti quotidiani diventano difficili da portare a termine. È naturale che tutto questo finisca, prima o poi, per guastare la serenità in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 luglio 2020: Toro

Secondo il popolare astrologo de I Fatti Vostri domani potresti talmente tanta forza e coraggio che ti sembrerà possibile raggiungere tutto. L’unico limite sarà rappresentato dalla famiglia o, forse per qualcuno, dal lavoro. È probabile che tu voglia proteggere una persona cara oppure non riesci concretamente a realizzare un progetto. Perciò ti ritrovi con tanta energia in mano e poche possibilità di concludere qualcosa di concreto. In amore dovresti sforzarti di recuperare maggiore serenità.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 luglio 2020: Gemelli

Con un’alleata del calibro di Venere l‘amore non può che essere protagonista assoluta di queste tue giornate. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani non sarà diverso! I single potranno imbattersi nell’anima gemella, mentre chi sta vivendo una relazione conflittuale potrà raccogliere il coraggio di ammettere, una volta per tutte, che non ama più quella persona.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 luglio 2020: Cancro

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai Saturno e Giove in opposizione: preparati a vivere qualche difficoltà o conflitto. C’è da dire che dalla tua avrai il passaggio del Sole, ben disposto a riempirti di energia. Si prospettano due giornate, quelle di giovedì e venerdì, preziose per agire preventivamente, per evitare nuovi problemi. Avrai un bella capacità di azione, sia sul lavoro che in amore: approfittane!