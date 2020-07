Paolo Ciavarro ha bisogno di Clizia Incorvaia per star bene ma la paura di Eleonora Giorgi si fa sentire all’interno dell’intervista rilasciata al settimanale “Chi”. La coppia nata all’interno della casa più spiata d’Italia, è ormai una coppia a tutti gli effetti mostrandosi all’interno delle storie Instagram sempre più utili e innamorati.

Eleonora Giorgi racconta al settimanale Chi quello che pensa di Clizia Incorvaia e del rapporto che la ex gieffina ha con suo figlio Paolo Ciavarro ormai da diversi mesi. Quali sono state le parole della mamma?

Paolo Ciavarro ha bisogno di Clizia

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha fatto innamorare tutti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, lasciando Eleonora Giorgi molto preoccupata per il forte attaccamento che, suo figli ha nei confronti dell’influencer. Durante l’intervista al settimanale Chi, Eleonora spiega quello che realmente pensa di Clizia lasciando tutti molto sorpresi.

L’attrice ha così affermato che il suo rapporto con la Incorvaia è molto buono: “Assolutamente sì. Clizia mi ha colpita fin da prima di conoscerla, vedendola in tv dalla d’Urso. C’erano elementi di lei che mi hanno incuriosito: il candore, la forte intelligenza. Per cui, prima che Paolo entrasse nella Casa, gli ho detto: “Questa ragazza ti piacerà, perché è simile a me”. Quando è nato il loro amore non mi sono stupita.”

Eleonora Giorgi ha voluto anche commentare la qualifica che ha visto protagonista l’influencer all’interno del GF Vip: “Mi è dispiaciuta quella squalifica. In me è scattato l’istinto di solidarietà. Quando doveva uscire dalla Casa, ho chiamato la produzione del Gf Vip per dire che ero giù nel parcheggio, le avrei dato un passaggio, pensavo fosse sola, invece c’era il padre. Comunque, poi ci siamo sentite spesso per telefono mentre Paolo era ancora in gioco, abbiamo fatto lunghe chiacchierate, sono sempre andate molto bene”.

Eleonora Giorgi preoccupata per Paolo

Il forte legame che lega Paolo Ciavarro a Clizia sembra preoccupare l’attrice che più volte ha visto suo figlio soffrire per amore ma soprattutto finire nel mirino del gossip per alcuni suoi errori proprio insieme all’influencer.

Eleonora ha così spiegato come vece suo figlio e l’amore che lo lega alla Incorvaia: “E’ stato uno strazio, Paolo ardeva dal desiderio di raggiungere Clizia. Appena ha potuto, è partito, ha fatto tutti i controlli, tampone, contro-tampone, tutto a posto, e si sono finalmente visti. Da maggio ho visto lui e Clizia giusto un paio di giorni, quando sono passati da Roma”.