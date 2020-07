Ricetta banana bread: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo una ricetta molto particolare, che può essere considerata come un dolce, ottimo a colazione, ma anche come merenda e spuntino, il banana bread. Un dolce molto morbido e saporito che si prepara con la polpa di banana e aroma alla cannella. Questo plumcake ha origini anglosassoni è perfetto anche per un brunch, leggermente scaldato in forno e servito con burro e confetture.

Banana bread – Ingredienti

Banane (la polpa di circa 4 banane) 450 g

Farina 00 200 g

Burro 120 g

Zucchero 120 g

Uova 2

Cannella in polvere ½ cucchiaino

Lievito in polvere per dolci 6 g

Bicarbonato 3 g

Succo di limone q.b.

Sale fino 1 pizzico

Banana bread – Preparazione

Per preparare il banana bread iniziate sbucciando le banane e tagliandole a rondelle. Versatele in una ciotola e irrorate con il succo di limone per evitare che anneriscano.

Schiacciatele con una forchetta per ridurle in purea e tenete da parte. In un’altra ciotola versate il burro a pezzetti, morbido ma ancora plastico, e lo zucchero. Lavorate con le fruste elettriche e quando avrete ottenuto un composto omogeneo aggiungete le uova, possibilmente una alla volta per incorporarle meglio. Unite un pizzico di sale, poi versate la purea di banane.

Mescolate con una marisa e proseguite unendo la farina setacciata con il bicarbonato e il lievito. Aromatizzate con la cannella e mescolate ancora.

Versate l’impasto nello stampo da plumcake delle dimensioni di 22,5×8,5 cm e livellatelo.

Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per circa 60 minuti. Fate la prova dello stecchino a fine cottura, poi sfornate il vostro banana bread e lasciatelo raffreddare prima di sformarlo.

Banana bread – Consigli utili

Conservate il banana bread per un paio di giorni sotto una campana di vetro.

Si può congelare una volta cotto e raffreddato, intero o porzionato.

Potete aromatizzare il banana bread con vaniglia al posto della cannella, aggiungere gocce di cioccolato oppure noci o mandorle tritate grossolanamente.