Ricetta gnocchi di patate: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo una tipologia di primo piatto molto semplice da preparare ma delizioso, gli gnocchi di patate, un classico formato di pasta della cucina italiana, che si prepara anche in anticipo, e si possono poi condire come più si vuole.

Gnocchi d patate – Ingredienti

Patate 1 kg

Farina 00 300 g

Uova medio 1

Sale fino q.b.

Semola di grano duro rimacinata q.b.

Gnocchi di patate – Preparazione

Per preparare gli gnocchi di patate cominciate lessando queste ultime: in una pentola capiente sistemate le patate e coprite con abbondante acqua fredda. Dal momento in cui l’acqua sarà a bollore contate circa 30-40 minuti, a seconda della loro grandezza; fate la prova forchetta e se i rebbi entreranno senza difficoltà nel mezzo allora potrete scolarle. Pelatele mentre sono ancora calde e subito dopo schiacciatele sulla farina che avrete versato sulla spianatoia.

Aggiungete poi l’uovo leggermente battuto insieme a un pizzico di sale e impastate il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto morbido ma compatto. Ricordate che lavorandoli troppo, gli gnocchi diventeranno duri durante la cottura, quindi limitatevi ad impastare il necessario.

Prelevate una parte di impasto e stendetelo con le punte delle dita per ottenere dei bigoli, cioè dei filoni, spessi 2 centimetri; per farlo aiutatevi infarinando la spianatoia, di tanto in tanto, con della semola. Nel frattempo, coprite l’impasto rimanente con un canovaccio per evitare che si secchi.

Poi tagliate i filoncini a tocchetti e facendo una leggera pressione con il pollice trascinateli sul riga gnocchi per ottenere la classica forma. Se non avete il riga gnocchi, potete utilizzare una forchetta e trascinarli sui rebbi; anche in questo caso, utilizzate la farina di semola per evitare che si appiccichino.

Mano a mano che preparate gli gnocchi di patate sistemateli su un vassoietto con un canovaccio leggermente infarinato, ben distanziati l’uno dall’altro. Se intendete cuocerli potrete versarli in acqua bollente e salata; non appena verranno a galla gli gnocchi si ritengono cotti e quindi pronti per essere scolati e conditi.

Gnocchi di patate – Consigli utili

Se volete rendere più speciali i vostri gnocchi utilizzate ulteriori ingredienti in modo che siano più colorati, ad esempio la curcuma, concentrato di pomodoro, il nero di seppia, gli spinaci.

Per fare gli gnocchi non bisogna utilizzare le patate novelle, contengono troppa acqua, meglio preferire delle patate invecchiate più ricche di amido e povere d’acqua.