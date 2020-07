Ricetta omelette. ingredienti, preparazione e consigli

L’omelette è un secondo piatto di origine francese, che non deve essere confuso con la tipica frittata italiana. Può sembrare molto semplice da preparare, dato che necessita di pochi minuti, ma in realtà non è semplicissima.

Noi oggi vi proponiamo la versione base, senza l’aggiunta di altri ingredienti, ma voi potete personalizzarla come più vi piace, potete anche farcirla con dei salumi, dei formaggi, delle verdure.

Omelette – Ingredienti

Uova grandi 2

Latte intero 30 g

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva 15 g

Omelette – Preparazione

Per preparare le omelette come prima cosa rompete le uova in una ciotola. Aggiungete il latte e un pizzico di sale.

Poi sbattete le uova utilizzando una frusta, in modo da amalgamarle insieme al latte. Saranno pronte quando sollevando la frusta il composto verrà giù a filo.

Scaldate un tegame sul fuoco e aggiungete un filo d’olio extravergine d’oliva. Non appena sarà caldo versate il composto di uova all’interno.

Cuocete l’omelette a fiamma moderata. La parte esterna dovrà risultare dorata ma non troppo, non appena inizierà a rapprendersi sui bordi coprite con un coperchio. Roteate la padella delicatamente per evitare che l’omelette resti sullo stesso punto per troppo tempo. Non appena l’omelette sarà morbida in superficie ripiegate l’omelette a mezzaluna, attendete pochi secondi ancora in padella e servite la vostra omelette ben calda.

Omelette – Consigli utili

Si consiglia di consumare l’omelette al momento.

Per preparare l’omelette utilizzate delle uova freschissime, ancora meglio se biologiche.

Farcite la vostra omelette con dei formaggi a pasta filata, dei salumi o anche delle verdure.