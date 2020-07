Roma news – Occhi puntati sul centrocampista dell’Olympiacos, torna di moda un’attaccante svincolato

Roma news – Calciomercato Roma che entra nel vivo, la società ha urgenza di vendere, non solo il club, ma non bisogna trascurare i possibili colpi in entrata, per avere una rosa competitiva anche per il prossimo anno. Zaniolo può essere sacrificato per avere cash a disposizione, sia per rientrare dai debiti che per iniziare a pianificare il futuro.

Con il giovane italiano, verranno sacrificati anche Under, e Dzeko, accostato nuovamente all’Inter, ma non solo anche Olsen e Schick sono già con le valigie in mano. A loro potrebbe aggiungersi Kluivert, che è un’altro indicato in partenza.

Calciomercato Roma – Torna di moda Mandzukic

Per quanto riguarda i giocatori in entrata torna di moda un giocatore già accostato ai giallorossi a gennaio, vale a di Mario Mandzukic, ex attaccante della Juve ceduto a gennaio al Al Dhuali, e adesso svincolato proprio dalla stessa società araba.

L’attaccante potrebbe arrivare a Roma, a parametro 0, con soli 6 mesi di ritardo, a questo punto c’è da capire se prenderanno sia il croato che Cavani, o prenderanno solo uno dei due bomber. Con questi nomi, sicuramente Dzeko andrà via da Roma, resta un’interrogativo la situazione Kalinic, mentre Schick è già fuori dal progetto Roma. Questo per quanto riguarda la situazioni attaccanti.

Per la difesa c’è da riscattare Smalling, e da sistemare gli esuberi, stessa cosa a centrocampo, c’è da sistemare la situazione Mkhitaryan e poi pensare ai vari Zaniolo, Pellegrini, Cristante, e gli altri del reparto, sembra che tutti possano essere messi in discussione.

Calciomercato Roma – Baldini sulle tracce di Camara

A centrocampo è spuntato un nome nuovo, si tratta di Mady Camara, centrocampista dell’Olympiacos, in uscita dal club. Oltre ai giallorossi sul giocatore c’è anche il Milan, ma c’è da capire quanto la società chiede per lasciar partire il ragazzo.

Pare che i giallorossi abbiano messo sul piatto 7 milioni di euro per aggiudicarsi il centrocampista mentre i rossoneri sono pronti a sborsare 8 milioni per avere il giocatore, mentre l’Olympiacos ne ha chiesti 15, troppi per le casse della Roma, che deve fare attenzione ai debiti societari.

Al momento sembra che fin quando resterà Pallotta a capo del club Giallorosso è quasi impossibile chiudere questa trattativa, ma il mercato è lungo e imprevedibile, e tutto può ancora accadere.