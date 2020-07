Samsung, la serie Galaxy Note 20 è realtà: ecco quando verrà presentato [VIDEO]

Da poche ore è ufficiale, Samsung ha ufficialmente rivelato tutte le informazioni principali sulla nuova serie Galaxy, la Note 20, apprezzata linea di smartphone dotati di s-pen (che appare in una veste color bronzo nel video ufficiale, poco sotto), la nota “penna” di Samsung che favorirà l’uso del touch.

Data di presentazione

Nessuna particolare novità per quanto riguarda la data di presentazione, che non è stata rimandata causa Covid come accaduto in passato da altri competitor, ma che è stata ufficializzata per il prossimo 5 agosto, e si svolgerà totalmente in diretta streaming.

Caratteristiche tecniche

Gli smartphone al lancio dovrebbero essere due, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, quest’ultimo che dovrebbe ricoprire la fascia più alta per potenza e caratteristiche top, che dovrebbero corrispondere alle seguenti: processore Exynos 992 con 12 o 16 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Il display AMOLED dovrebbe avere una diagonale da 6,9 pollici con refresh rate a 120 Hz. Mentre il modulo fotografico posteriore si comporrebbe di tre sensori (108 MP + 12 MP + 13 MP), il teleobiettivo potrebbe presentare una lente periscopica.

Il lancio della serie Note potrebbe essere accompagnato da quello contemporaneo dei due pieghevoli oramai annunciati, Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Fold 2.

La casa sudcoreana vuole fare le cose in grande.