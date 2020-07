Teresa Langella smentisce la crisi che negli ultimi giorni sembra perseguitare lei e Andrea Dal Corso. La coppia uscita da Uomini e Donne ha subito optato per la convivenza a Milano dove, hanno preso un appartamento per crescere come coppia e avere i loro spazi.

Da quanto Teresa ha accettato il lavoro come conduttrice di un programma su radio 105, la vita della coppia sembra aver avuto degli alti e bassi anche a causa della distanza che li ha visti protagonisti. Negli ultimi giorni però, Teresa Langella è stata criticata e accusata di approfittarsi di Andrea per avere ancora più successo all’interno dei social e in ambito lavorativo, scatenando così l’ira dell’ex tronista. Quali sono state le sue parole?

Teresa Langella smentisce la crisi

La ex tronsita di Uomini e Donne smentisce la crisi e cerca in tutti i modi di spiegare più e più volte ai fan come stanno realmente le cose tra lei e Andrea Dal Corso. Le sue continue spiegazioni e giustificazioni però, non hanno messo a tacere le tantissime critiche che girano nei suoi confronti sui social, spingendola a un gesto estremo e inaspettato.

Teresa Langella infatti, arriva al punto di esplodere e decide di spiegare una volta per tutte come stanno andando le cose tra lei e Andrea ma soprattutto la battuta d’arresto che la sua storia d’amore ha avuto a causa della distanza e del lavoro che lei ha a Roma. Teresa spiega così la reale motivazione al settimanale Mio: “Continuano a dire che ci siamo lasciati e questa cosa mi ha stancato. Abbiamo situazione che dobbiamo gestire in un certo modo: abbiamo casa a Milano, ma io vivo e lavoro a Roma. Il nostro amore è nato in tv ed è normale che la gente voglia sapere, ma è un continuo martellarmi con queste accuse di business e questa storia che siamo in crisi”.

Ex tronista stanca delle critiche

Teresa Langella si dimostra stanca delle continue accuse che i social le stanno facendo ormai da diverse settimane, spiegando quanto il suo amore per Andrea sia forte e stabile, proprio come la sua relazione.

La ex tronista al settimanale Mio ha così voluto concludere una volta per tutte smentendo la crisi che la vede protagonista con il suo fidanzato Dal Corso: “Abbiamo momenti di alti e bassi, come ogni essere umano. La gente pensa che sia sempre una favola, ma non è così. Alcuni amori nascono in tv e il pubblico vorrebbe vedere sempre foto perfette, frasi d’amore…Invece siamo una coppia normale, con momenti nostri, alcuni più belli, altri meno. Inoltre Andrea è a Milano e io sono a Roma. L’amore a distanza non è semplice. Io per ovvi motivi di lavoro sono a Roma mentre lui ha più cose da fare a Milano, ma troveremo sempre il modo di stare insieme. Un figlio e il matrimonio sono nei nostri progetti”.