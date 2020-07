Torino – Brescia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Torino – Brescia questa sera alle 21:45 giocheranno per la 31a giornata di Serie A, in una sfida salvezza che può permettere ai granata di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i lombardi possono sperare ancora in una salvezza difficile.

Torino – Brescia: come arrivano alla gara

Il Torino è reduce da tre sconfitte consecutive e la cura Longo non ha portato benefici alla compagine granata, che si trova a 4 punti dalla zona retrocessione. Questa sera in quello che è un vero spareggio Belotti e compagni non possono fare altro che vincere per non rischiare di veder il loro vantaggio sulla terzultima diminuire ancora e vivere un finale di stagione di pura passione alla quale molti giocatori della rosa non sono abituati.

Il Brescia è ritornato al successo nell’ultima gara, battendo un avversario ostico come il Verona e si sono riaccese le speranze di salvezza anche se la vittoria di ieri del Lecce contro la Lazio ha smorzato sul nascere gli entusiasmi. Proprio in virtù della vittoria del salentini, la squadra di Lopez deve scendere in campo stasera con l’intento di aggiudicarsi l’intera posta in palio.

Torino – Brescia: Pronostico

Partita batticuore che si preannuncia giocata sul filo sottile dei nervi, ma crediamo che i granata seppur soffrendo riusciranno ad avere la meglio, per questo consigliamo la giocata sul segno 1

Torino – Brescia: Le probabili formazioni

Longo perde Izzo per squalifica: al suo posto probabile il rientro di Nkoulou con Lyanco leggermente spostato sul centrodestra. A sinistra Ansaldi è favorito su Aina, a centrocampo Rincon dovrebbe rubare il posto a Lukic e fare coppia con Meité. Davanti scalpita Zaza che si gioca una maglia con Verdi e Berenguer. Millico ha un problema al piede destro, ma è tra i convocati.

Lopez dovrebbe confermare la squadra che ha vinto contro il Verona. Uno dei pochi dubbi riguarda l’out sinistro di difesa dove Semprini è in leggero vantaggio su Martella, titolare domenica scorsa. Zmrhal è in ballottaggio con Spalek per il posto da trequartista alle spalle della coppia Torregrossa-Donnarumma.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A.Donnarumma.

Torino – Brescia: Dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Torino e Brescia sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli utenti di Sky che non potranno seguire la partita in televisione, potranno farlo anche in diretta streaming mediante Sky Go.