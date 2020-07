Calciomercato Lazio – Offerto un centrocampista dell’Inter, i biancocelesti ci pensano

Nonostante il periodo di “flessione” dei biancocelesti, che hanno portato a due sconfitte contro Milan e Lecce, mancano pochi punti per guadagnarsi automaticamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League da parte della Lazio, che con la contemporanea sconfitta in rimonta della Juventus, mantengono un divario di 7 punti dai bianconeri, in testa alla classifica. E’ già tempo di mercato per Lotito, che dovrà per forza di cose cogliere la palla al balzo e puntellare una squadra ottima negli 11 titolari, ma che difetta nelle riserve, per garantire a Simone Inzaghi un turnover di livello per le tre competizioni.

Centrocapista offersi

E’ sopratutto il centrocampo la zona dove appaiono più necessari rinforzi: l’Inter potrebbe garantire ai biancocelesti un centrocampista di sostanza come Matias Vecino, non al centro del progetto di Antonio Conte nonostante le defezioni dei centrocampisti titolari. Ecco perchè l’ex Fiorentina, per non perdere minutaggio, potrebbe decidere concretamente di cambiare aria, restando possibilmente in Italia, nonostante l’interesse di diverse squadre dalla Premier League: i nerazzurri hanno offerto il cartellino dell’uruguagio in tempi non sospetti a diverse squadre italiane, e tra queste anche la Lazio, seppure ai tempi Tare non sembrava particolarmente ben disposto nel rimpinguare un reparto che funzionava bene.

La Lazio aspetta

Tuttavia il ritorno in campo dopo il Covid, e il nuovo calendario che ha visto le società di A impegnate in un gran numero di partite ha cambiato radicalmente le carte in tavola, e i biancocelesti hanno sofferto non poco il nuovo ritmo dettato dal calendario e la mancanza di ricambi di livello: il solo innesto di Gonzalo Escalante, arrivato a gennaio non sembra essere sufficiente, e l’interesse per Vecino potrebbe diventare qualcosa in più, anche se l’Inter lo valuta 20 milioni di euro. Lotito aspetta, ed è pronto a formulare un’offerta non appena il valore del cartellino sarà inferiore.