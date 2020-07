Calciomercato Roma – Vicino il rinnovo di un difensore

Calciomercato Roma – La volontà dei giallorossi è sempre stata quella di voler trattenere in squadra Smalling, anche se è in prestito dal Manchester United Fonseca ha sempre chiesto alla società di riformare la rosa partendo da 3 giocatori cardini della squadra. Il primo è Smalling, il secondo è Mkhitaryan e il terzo è Dzeko.

Per l’inglese c’è da rinnovare un prestito o acquistare il calciatore a titolo definitivo, per l’armeno è arrivata qualche giorno fa la conferma anche per il prossimo anno, e l’unico punto interrogativo è sul bosniaco, poiché l’attaccante ha un ingaggio alto, e pesa gravemente sul bilancio del club per questo motivo Dzeko sembra essere lontano da Roma, e da questo progetto che sta nascendo. Al suo posto i giallorossi hanno messo nel mirino gli svincolati Mandzukic e Cavani.

Calciomercato Roma- La trattativa per Smalling

Smalling è l’unico difensore che si è salvato per rendimento in questa stagione nella Roma, per questo motivo, la dirigenza giallorossa vorrebbe trattenerlo a Roma, ma questa è una trattativa complicata, poiché il Manchester United, detentore del cartellino, non ha intenzione di cedere il giocatore con una contropartita, e non vuole neanche concedere un prestito con obbligo di riscatto.

Per questo motivo le due società sono lontane al momento, poiché la valutazione fatta dai Red Devils si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra esorbitante per le tasche della società di Pallotta. Baldini, allora, deve trovare un’alternativa, e sembrava averla trovata chiedendo al Manchester prima uno scambio con Under, poi uno scambio con Kluivert, ma in entrambi i casi la risposta è stata negativa, poiché non convincono alcuni atteggiamenti dell’olandese, escluso per scelta tecnica nell’ultimo match giocato contro il Parma.

Infine Baldini aveva proposto al club Inglese un prestito per 3 milioni con obbligo di riscatto a 15, ma anche questa soluzione è stata bocciata, quindi adesso bisogna trovare una soluzione per cercare di tenere in rosa uno dei difensori più talentosi della Roma.