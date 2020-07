Le stelle possono influenzare non solo il nostro comportamento ma anche l’appetito! Alcuni segni non tengono alla linea e non si fanno problemi a tavola. Chi sono i segni più golosi dello Zodiaco? Scopriamoli insieme.

L’Ariete

Tra i segni più golosi dello Zodiaco c’è quello dell’Ariete. I nati del segno zodiacale dell’Ariete non sono per niente propensi a mettersi a dieta, non ci pensano minimamente a rinunciare ai piaceri della tavola. I nati dell’Ariete orientano il loro appetito nei confronti di piatti sostanziosi, che mangiano in fretta quasi ingoiando a bocconi. I loro piatti preferiti sono quelli che sfamano molto, per lo più proteici come la carne. Gli Ariete bevono anche molto caffè e adorano il gelato.

Il Toro

Tra i segni più golosi dello Zodiaco c’è quello del Toro. I nati del Toro sono i buongustai dello Zodiaco. Hanno un ottimo rapporto con la cucina e il cibo, amano tutto quello che è buono, per cui sono disposti anche ad aspettare i lunghi tempi di cottura. Al Toro piace anche cucinare e guarnire i piatti con attenzione. I nati del segno zodiacale del Toro in cucina prediligono la qualità alla quantità, amano però molto i carboidrati e i dolci. I nati del Toro raramente sanno rinunciare al dessert.

I Gemelli

Tra i segni più golosi dello Zodiaco c’è quello dei Gemelli. L’influenza di Mercurio porta i nati del segno ad alimentarsi in maniera molto originale, sperimentando tutto ciò che non conoscono. I nati del segno zodiacale dei Gemelli amano provare ogni tipo di cucina, amano i ristoranti esotici, non si fanno problemi ad andare a mangiare in posti costosi. Generalmente i Gemelli non amano i pasti abbondanti, preferiscono assaggiare un po’ di tutto, senza mai esagerare. Con il loro comportamento alimentare non molto sano, i Gemelli rischiano carenze nutritive, soprattutto proteiche.

Lo Scorpione

Tra i segni più golosi dello Zodiaco c’è quello dello Scorpione. Lo Scorpione non si spaventa di fronte alle novità in cucina né davanti ai piatti più compromettenti per la salute. I nati del segno zodiacale dello Scorpione amano molto in particolare il pesce ed i molluschi. Molti nati dello Scorpioni adorano in particolare il sushi e ne fanno scorpacciate. Sono anche molto attratti dai sapori piccanti della cucina messicana.

L’Acquario

Tra i segni più golosi dello Zodiaco c’è quello dell’Acquario. La non convenzionalità dei nati del segno dell’Acquario è evidente anche a tavola. I nati sotto il segno dell’Acquario in cucina amano sperimentare, sono attratti dalle ricette insolite, dagli accostamenti inusuali. Per l’Acquario il momento del pasto è convivialità, è stare con gli altri. I nati del segno zodiacale dell’Acquario amano molto la cucina etnica, i piatti esotici, la cucina orientale.

La Pesci

Tra i segni più golosi dello Zodiaco c’è quello dei Pesci. L’influenza di Giove dona ai Pesci un rapporto godereccio con il cibo. I nati del segno zodiacale dei Pesci amano in particolare i piatti a base di carboidrati come il pane e la pasta ma anche i dolci.