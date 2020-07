DIRETTA STREAMING – Verona – Inter – 2 – 2 – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Può rappresentare l’occasione per il riscatto per Verona e Inter la partita che le vedrà sfidarsi alle 21.45 di giovedì 9 luglio allo stadio Bentegodi di Verona, valida per il campionato di Serie A.

Lo stato di forma delle squadre

Entrambe arrivano da una sconfitta, il Verona è uscito con 0 punti dallo stadio del Brescia anche se la classifica resta eccellente per una neopromossa (9° posizione con 42 punti), non avendo particolari ambizioni di classifica a questo punto, mentre differente la situazione per l’Inter, che arriva da una inattesa sconfitta in casa contro il Bologna dove è arrivato anche il goal del giovane Juwara. Nerazzurri oramai 4° in graduatoria, seppur con un distacco ancora notevole dalla Roma che insegue.

Verona – Inter – Dove Vederla

La partita verrà trasmessa su Sky in esclusiva sui canali Sky Sport Uno, da Sky Sport Serie A e sul canale 251 del satellite, nonchè attraverso l’app SkyGo, disponibile per gli abbonati su qualunque dispositivo con iOs o Android, oltre che sulle principali smart tv in commercio.

L’incontro verrà trasmesso anche da NowTv.

Verona – Inter – Risultato in diretta e highlights

Il match del Bentegodi potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale con ogni azione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.

Inoltre l’articolo verrà aggiornato all’istante con le migliori azioni, come goal, episodi particolari con dei video.

5° minuto, Verona in Vantaggio grazie a Lazovic che con un bel diagonale segna l’1-0.

Former #FKCZ skipper Darko Lazović scored this lovely goal for #HellasVerona against #Inter. What a man. pic.twitter.com/n9jrFcrr0f — Red Star English (@RedStarEnglish) July 9, 2020

Al 49esimo, a pochi minuti dal rientro in campo la pareggia Candreva grazie all’ottimo lavoro di Lukaku che difende palla e tira violentemente un pallone che si stampa sul palo, sfera che viene ribattuta dall’esterno nerazzurro.

Jugando entre lineas es como llega el empate. Enorme Lukaku aguantando de espaldas al arco, después en el rebote llega Candreva para convertir.pic.twitter.com/LUs7GFwb6O — Inter Club México (@InterClubMX) July 9, 2020

La ribalta l’Inter al 55esimo grazie a Candreva che trovando la sfortunata deviazione di Di Marco, permette l’1-2.

Hellas Verona 1-2 Inter (Candreva/Dimarco own goal) pic.twitter.com/eDeu86ZzsX — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) July 9, 2020

86esimo – Veloso riacciuffa il pareggio per l’Hellas con un tiro poco dentro l’area di rigore.